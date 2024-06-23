伸脷北京狗膺世界最醜狗狗 染狗瘟險死留缺陷 籌款助烏克蘭同伴脫困(有片)

今年世界最醜狗狗比賽，由8歲北京狗Wild Thang奪冠。(美聯社)

美國加州索諾馬‧馬林縣博覽會(Sonoma-Marin Fair)的「世界最醜狗狗比賽」，由8歲北京狗「Wild Thang」奪冠，牠從犬瘟熱(又稱狗瘟)中活過來，舌頭永遠垂掛嘴外，克服身體缺陷成為一隻快樂狗，與主人一同籌款幫助烏克蘭同伴離開戰區。

美聯社報道，Wild Thang擁有豐厚的棕白色毛，掛在嘴巴外的小舌頭看起來十分俏皮。這隻北京狗上周五(21日)奪下今年「世界最醜狗狗比賽」冠軍，主人路易斯(Ann Lewis)來自俄勒岡州。

出生於洛杉磯，Wild Thang不到1歲時在寄養家庭感染犬瘟熱，另一隻同時染病的狗不幸死亡，牠則堅韌地存活下來，但身體機能無法再像其他狗狗那樣健全。牠因為沒有完整地長牙以致舌頭外露，右腿會一直不停抽動。