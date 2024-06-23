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國際
2024-06-23 16:25:14

伸脷北京狗膺世界最醜狗狗 染狗瘟險死留缺陷 籌款助烏克蘭同伴脫困(有片)

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今年世界最醜狗狗比賽，由8歲北京狗Wild Thang奪冠。(美聯社)

今年世界最醜狗狗比賽，由8歲北京狗Wild Thang奪冠。(美聯社)

美國加州索諾馬‧馬林縣博覽會(Sonoma-Marin Fair)的「世界最醜狗狗比賽」，由8歲北京狗「Wild Thang」奪冠，牠從犬瘟熱(又稱狗瘟)中活過來，舌頭永遠垂掛嘴外，克服身體缺陷成為一隻快樂狗，與主人一同籌款幫助烏克蘭同伴離開戰區。

美聯社報道，Wild Thang擁有豐厚的棕白色毛，掛在嘴巴外的小舌頭看起來十分俏皮。這隻北京狗上周五(21)奪下今年「世界最醜狗狗比賽」冠軍，主人路易斯(Ann Lewis)來自俄勒岡州。

出生於洛杉磯，Wild Thang不到1歲時在寄養家庭感染犬瘟熱，另一隻同時染病的狗不幸死亡，牠則堅韌地存活下來，但身體機能無法再像其他狗狗那樣健全。牠因為沒有完整地長牙以致舌頭外露，右腿會一直不停抽動。

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主辦單位表示，儘管面臨無數挑戰，但Wild Thang仍能成為一隻集華麗和醜陋於一身的狗，牠肩負一項重要使命，就是提醒大家「動物疫苗接種的重要性」。

Wild Thang也幫助主人路易斯籌款，拯救在烏克蘭戰區的北京狗，至今有7隻同伴在他們的努力下離開烏克蘭，到了美國和加拿大生活。這次奪冠，他們獲頒5,000美元獎金(3.9萬港元)，可以繼續行善。

今年世界最醜狗狗比賽，由8歲北京狗Wild Thang奪冠，與主人路易斯上台領獎金。(美聯社) 今年世界最醜狗狗比賽在美國加州舉行，第二名是來自加州的Rome。(美聯社) 世界最醜狗狗比賽在美國加州舉行，民眾穿著T恤為狗狗拉票。(美聯社) 小朋友摸摸第2名的Rome。(美聯社) 來自加州的狗狗Daisy Mae獲得世界最醜狗狗比賽第3名。(美聯社) 今年世界最醜狗狗比賽在美國加州舉行，第二名是來自加州的Rome。(美聯社) 今年世界最醜狗狗比賽，由8歲北京狗Wild Thang奪冠，主人與牠上台領獎。(美聯社) 今年世界最醜狗狗比賽，由8歲北京狗Wild Thang奪冠。(美聯社) 參賽狗狗Twiggy行紅地氈時，一眾粉絲熱情地摸摸親親牠。(美聯社) 粉絲們為狗狗Rome舉牌打氣。(美聯社) 瞇眼狗狗Daisy Mae獲得世界最醜狗狗比賽第3名。(美聯社) 參賽狗狗Mochi。(美聯社) 第3名狗狗Daisy Mae由主人抱抱。(美聯社)

今年「世界最醜狗狗比賽」的第2名和第3名都來自加州，年齡皆為14歲，牠們分別是RomeDaisy Mae

主辦單位指，Rome是一隻可愛、討人喜歡的狗，儘管腿有缺陷而變得彎曲，卻始終保持輕快步伐，展現對生命的熱情。Daisy Mae原是流浪狗，在街上獲救，衝破逆境成為一隻自信又充滿活力的狗狗。

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