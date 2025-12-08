世界盃｜球場附近挖出465袋人體遺骸　部分人死亡時間不足1年(有片)

2026年世界盃足球賽由美國、加拿大及墨西哥共同舉辦，然而在墨西哥的哈利斯科州(Jalisco)的賽事場館，近日爆出駭人事件，就在世界盃賽事場館阿克隆球場(金)附近，警方陸續發現多達456袋人類遺骸，震驚當地居民。
墨西哥阿克隆球場將承辦2026年世界盃足球賽4場小組賽和附加賽。當地從2022年首次在住宅開發工地發現290袋人體殘骸後，調查人員在球場周邊的多處搜救行動中，持續找到合計共456袋人類遺骸。這些遺骸從完整屍體、肢解屍體到零散骨骼碎片皆有，部分死者死亡時間甚至不到1年，顯示當地暴力活動持續至今且極為殘酷。而這些殘骸的發現地點涵蓋Zapopan、Tlaquepaque等多個區域，距離球場僅10至20公里，而調查小組證實，此案與墨西哥惡名昭彰的販毒集團CJNG密切相關。
CJNG已被特朗普列為恐怖組織
CJNG已被美國前總統特朗普列為恐怖組織。該集團在過去十多年間犯下多宗重大暴力事件，包括2015年以火箭彈擊落軍方直升機，以及在多個城市實施縱火焚車、封鎖道路等暴力行動。雖然哈利斯科州失蹤人數在墨西哥各州中位居榜首，整體犯罪率位列最嚴重的四個州之一，加上一連串駭人事件，2026年世界盃的賽事安全面臨著極為嚴峻的挑戰。不過，國際足聯和墨西哥政府堅持按原定計劃在這個球場進行賽事。當局也宣布了一系列加強安保措施，包括增設3,000個監視器、部署裝甲車、金屬探測器以及國民警衛隊。
