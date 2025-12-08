世界盃｜球場附近挖出465袋人體遺骸　部分人死亡時間不足1年(有片)

2026年世界盃足球賽由美國、加拿大及墨西哥共同舉辦，然而在墨西哥的哈利斯科州(Jalisco)的賽事場館，近日爆出駭人事件，就在世界盃賽事場館阿克隆球場(金)附近，警方陸續發現多達456袋人類遺骸，震驚當地居民。

墨西哥阿克隆球場將承辦2026年世界盃足球賽4場小組賽和附加賽。當地從2022年首次在住宅開發工地發現290袋人體殘骸後，調查人員在球場周邊的多處搜救行動中，持續找到合計共456袋人類遺骸。這些遺骸從完整屍體、肢解屍體到零散骨骼碎片皆有，部分死者死亡時間甚至不到1年，顯示當地暴力活動持續至今且極為殘酷。而這些殘骸的發現地點涵蓋Zapopan、Tlaquepaque等多個區域，距離球場僅10至20公里，而調查小組證實，此案與墨西哥惡名昭彰的販毒集團CJNG密切相關。