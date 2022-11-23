世界盃2022｜南韓美女YouTuber直播時遭球迷包圍滋擾 又搭膊頭又撞身(有片)

球迷太熱情了……南韓《東亞日報》、「出口新聞」等媒體報道，南韓美女YouTuber李秀娜與KBS電視台合作，擔任駐卡塔爾特派記者，她於周日(20日)晚現場直擊世界盃開幕禮時，突然遭到4名壯男球迷包圍，令她不知所措。

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從李秀娜其後上傳的影片可見，她等候直播連線時，該4名男子在她身旁熱情地唱歌、拍手、打鼓、跳舞，右邊的壯男更將手搭在她的香肩上。李秀娜並沒理會，繼續微笑面對鏡頭，但笑容似乎有些僵硬，也面露尷尬。

李秀娜開始直播後，鏡頭右邊又有另一名戴帽壯漢加入，他擋住鏡頭，並示意其他球迷及李秀娜幫忙攤開他拿著的國旗。李秀娜伸出左手擋開並制止，壯男看似「無癮」，收起國旗便離開，但臨走時卻故意猛撞李秀娜一下，讓她嚇了一跳，但她繼續面帶微笑，對著鏡頭說：「天氣真的很熱。」