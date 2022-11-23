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國際
2022-11-23 12:27:24

世界盃2022｜南韓美女YouTuber直播時遭球迷包圍滋擾 又搭膊頭又撞身(有片)

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李秀娜做直播時，4名球迷「搞搞震」，又熱情地搭膊頭。(互聯網)

李秀娜做直播時，4名球迷「搞搞震」，又熱情地搭膊頭。(互聯網)

球迷太熱情了……南韓《東亞日報》、「出口新聞」等媒體報道，南韓美女YouTuber李秀娜與KBS電視台合作，擔任駐卡塔爾特派記者，她於周日(20)晚現場直擊世界盃開幕禮時，突然遭到4名壯男球迷包圍，令她不知所措。

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從李秀娜其後上傳的影片可見，她等候直播連線時，該4名男子在她身旁熱情地唱歌、拍手、打鼓、跳舞，右邊的壯男更將手搭在她的香肩上。李秀娜並沒理會，繼續微笑面對鏡頭，但笑容似乎有些僵硬，也面露尷尬。

李秀娜開始直播後，鏡頭右邊又有另一名戴帽壯漢加入，他擋住鏡頭，並示意其他球迷及李秀娜幫忙攤開他拿著的國旗。李秀娜伸出左手擋開並制止，壯男看似「無癮」，收起國旗便離開，但臨走時卻故意猛撞李秀娜一下，讓她嚇了一跳，但她繼續面帶微笑，對著鏡頭說：「天氣真的很熱。」

球迷把手搭在李秀娜的肩膀上。(互聯網)

球迷把手搭在李秀娜的肩膀上。(互聯網)

「女神」受滋擾 網民嬲爆

李秀娜於周一上傳影片，標題寫著「我幾乎遇到有史以來最大的直播意外」。她指，現場多次出狀況，被拍膊頭時相當驚訝、不知道怎麼辦，坦言這次直播「並不容易」。

李秀娜被球迷滋擾，不少南韓網民忿忿不平，有人表示看直播時相當擔心，幸好她沒受傷。有人則指，推肩膀就是不禮貌行為，對此很生氣，也有網民痛罵，「再怎麼文化差異，水準也太低了」。

球迷在李秀娜身旁熱情地唱歌、跳舞。(互聯網) 壯漢試圖攤開國旗，但無人協助。(互聯網) 壯漢離開時猛力撞一下李秀娜。(互聯網)
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