世界盃2022︱拒播和平演說　澤連斯基批國際足協

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評，儘管國際足協（FIFA）不容許在世界盃決賽前，播放他的講話錄影，但仍無法阻止他對和平的呼籲。

澤連斯基表示，他曾要求在決賽之前，播放一段演說，有關他提出以一個全球和平的會議，解決有關俄羅斯對烏克蘭的入侵，以及烏克蘭的球員和職員的訊息。他表示：「縱使FIFA阻止這訊息在決賽前於卡塔爾的球場內廣播，世界仍然能聽到我們的呼籲。」

「戰爭中沒有冠軍」

他又指，世界盃是勝利的精髓：「不過比賽是在球場，而不是在戰場。最壞情況也不過是紅牌，而不是紅色掣（意味核戰）。」澤連斯基指：「我們向世界提出和平的方案。這絕對是公平，我們提出是因為戰爭中沒有冠軍，這不可能是打和。」

澤連斯基表示：「我宣布在這個冬天舉行全球和平方案的峰會。這個峰會將團結所有國家以達至全球和平。球場的看台在比賽後就空出來，而戰爭之後城市亦變得空虛。」

澤連斯基的助理Mykhailo Podolyak在Twitter上指責FIFA：「顯示對俄羅斯，通過對烏克蘭發動戰爭，而令世界拖入災難之中缺乏了解。」FIFA拒絕在世界盃中任何的政治訊息，而預計在周日（18日）的決賽，全球有數以億計的球迷收看。