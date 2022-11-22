世界盃2022｜球迷村又熱又簡陋 滿地垃圾 水龍頭流出黃泥水 球迷鬧爆：似住地獄(多圖、有片)

球迷怨聲載道 來自巴黎的球迷Djamal表示，他共支付了2,700英鎊預訂3周住宿，但入住不到24小時，他就開始執行李、準備走人，「對我來說不是好的體驗，沒有沐浴露、沒有牙刷、沒有牙膏」。他以為入住的是酒店式球迷村，「(但是)這裡是非常、非常的貴，而且不好」。 來自日本的31歲球迷中島正吾表示，他預計住兩周，「這裡還在蓋建中，就算是白天，也有點像地獄。這裡是沙漠，太熱了」。被問到他為何能笑著說出這麼嚴厲的評論，他說，「如果我不笑，可能會哭出來」，「我只會在這裡睡覺，會出去探索這座城市，不想整天待在這裡」。 新婚的西班牙夫婦Pedro與Fatima受訪表示，一晚175英鎊及從官網照片來看，他們期待球迷村會質素好，但結果像青年旅社，尤其是帳篷用厚膠材料製成，因此裡面非常熱，根本無法久留，打開水龍頭，流出是啡色的水，他們刷牙要用瓶裝水。

床太小 容不下6呎球迷 32歲伊朗球迷Milad Mahmooditar住在多哈西部的「Rawdat Al Jahhaniya」球迷村，這裡是貨櫃屋，一晚租金185英鎊，有兩張單人床或一張雙人床，還有獨立浴室及洗手間、迷你雪櫃、泡茶及咖啡的設備，但他抱怨，床太小，但他身高6呎，根本容不下。 《泰晤士報》引述入住的賽事承包商指，房間冷氣弱、又很大聲，「就像戰機起飛」，白天開冷氣維持攝氏27度，「我從來沒住過這麼不舒服，我們在這裡10天了，就是個噩夢，如果你只住一兩天，那還可以，更久就會很可怕」。