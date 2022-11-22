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國際
2022-11-22 19:01:45

世界盃2022｜球迷花近200英鎊住帳篷 早餐似足飛機餐 網民有讚有彈

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球迷村提供的早餐，有人滿意，有人鬧爆。(互聯網)

球迷村提供的早餐，有人滿意，有人鬧爆。(互聯網)

四年一度的世界盃開鑼，各國球迷不得不花費175英鎊(1,618港元)一晚，才能在卡塔爾住進帳篷或貨櫃屋，居住環境簡陋早就受到詬病，近日網上更流傳一張據稱是球迷村方面提供早餐的照片，有網民看後揶揄「看起來很可悲」。

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英國《太陽報》報道，卡塔爾在首都多哈附近搭建了1,800個帳篷和6,000間貨櫃屋，供給球迷租住，據報帳篷一晚租金達175英鎊，有入住的球迷怒斥這些住宿設施是「敲竹槓」，另有球迷形容「設施好像未完工」。

近日一張據稱是球迷村提供早餐的照片在社交網瘋傳，引起熱議。照片可見，盒內有三文治、蘋果、看來像薯仔的muffin和冬甩。還附上兒童午餐盒式的小包裝果汁、小瓶礦泉水、裝在紙杯裡的即溶咖啡包和一小盒蜂蜜。食物的「檔次」，被部分球迷和網鄙視。

球迷村的貨櫃屋。(美聯社)

球迷村的貨櫃屋。(美聯社)

網民有讚有彈

報道指，這則帖文累計獲得數萬個讚和數百則分享，有球迷留言，「花200英鎊睡在沙漠裡的塑膠帳篷，吃著像是飛機餐的玩意？」有網民寸爆稱，「一晚200鎊就給這個？」有人抨擊，「像我在小學旅行時拿到的午餐盒」。

可是，也有不少球迷表示滿意，有人稱這不比廉價酒店提供的早餐遜色，有人說，「(平心而論)這看上去不錯，比我見過的不少酒店早餐更好」。另有網民留言，「比大多數英國體育館提供的更好」。有人一針見血，表示「說實話，這看上去OK，但花了200英鎊，你會在其他地方得到更好的待遇」。

球迷村。(美聯社) 球迷村。(美聯社) 球迷村。(美聯社) 球迷村。(互聯網)
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