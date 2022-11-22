世界盃2022｜球迷花近200英鎊住帳篷 早餐似足飛機餐 網民有讚有彈

四年一度的世界盃開鑼，各國球迷不得不花費175英鎊(約1,618港元)一晚，才能在卡塔爾住進帳篷或貨櫃屋，居住環境簡陋早就受到詬病，近日網上更流傳一張據稱是球迷村方面提供早餐的照片，有網民看後揶揄「看起來很可悲」。

即睇世界盃2022專頁 關注賽程免費直播最新戰情

英國《太陽報》報道，卡塔爾在首都多哈附近搭建了1,800個帳篷和6,000間貨櫃屋，供給球迷租住，據報帳篷一晚租金達175英鎊，有入住的球迷怒斥這些住宿設施是「敲竹槓」，另有球迷形容「設施好像未完工」。

近日一張據稱是球迷村提供早餐的照片在社交網瘋傳，引起熱議。照片可見，盒內有三文治、蘋果、看來像薯仔的muffin和冬甩。還附上兒童午餐盒式的小包裝果汁、小瓶礦泉水、裝在紙杯裡的即溶咖啡包和一小盒蜂蜜。食物的「檔次」，被部分球迷和網鄙視。