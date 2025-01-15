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國際
2025-01-15 10:38:00

世界盃2030｜摩洛哥屠殺百萬隻流浪狗　Jane Goodall促FIFA介入(有片)

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世界盃2030，摩洛哥屠殺百萬隻流浪狗，Jane Goodall促FIFA介入。(2024年。Network for Animals)

世界盃2030，摩洛哥屠殺百萬隻流浪狗，Jane Goodall促FIFA介入。(2024年。Network for Animals)

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2030年世界盃足球賽將由西班牙、葡萄牙和摩洛哥3國共同舉辦。摩洛哥為了迎接年度盛事，一度對街上的流浪動物進行「大屠殺」，藉此來美化市容，其後因壓力宣佈暫停，但據指相關行動一直在進行。若計畫按時進行，屆時可能會有多達300萬隻流浪狗被殺，讓動保人士忍不住發聲譴責。

綜合報道，國際動物聯盟(International Animal Coalition)發佈影片指出，自從2023年被國際足球總會(FIFA)宣布成為主辦國後，摩洛哥政府就開始大動作獵殺流浪狗。雖然摩洛哥在20248月宣稱已經停止相關計畫，但有目擊人士和相關報告指出，摩洛哥政府依然在殘忍的殺害這些動物。有動保組織揭露，當地流浪狗會被注射毒藥、遭到槍殺並直接遺棄街頭，也有些流浪狗是被誘捕裝置抓走，送到特定機構以不人道的方式殺害。

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知名動保人士Jane Goodall博士公開譴責摩洛哥的殺狗行動，並致信FIFA秘書長Mattias Grafström，希望FIFA能介入阻止摩洛哥。(X)

知名動保人士Jane Goodall博士公開譴責摩洛哥的殺狗行動，並致信FIFA秘書長Mattias Grafström，希望FIFA能介入阻止摩洛哥。(X)

Jane Goodall博士公開譴責摩洛哥殺狗

知名動保人士Jane Goodall博士公開譴責摩洛哥的殺狗行動，並致信FIFA秘書長Mattias Grafström，希望FIFA能介入阻止摩洛哥。Jane在信中表示，摩洛哥政府以殘忍的方式大規模屠殺流浪狗，令她十分震驚。FIFA若不針對此事採取行動，只會讓自己名譽更加受損。她又指，國際上也有許多組織，願意協助摩洛哥來推動較人道的處理方式，並敦促FIFA應介入制止摩洛哥的「大規模屠殺」，以贏取全球球迷的尊敬。目前，FIFA尚未對這些指控作出回應。

警告：影片內容或會令人情緒不安

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