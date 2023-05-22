世界衛生大會揭幕 譚德塞︰各國已走出疫情黑暗隧道

一連10天的世界衛生大會周一在瑞士日內瓦開幕，世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)致辭時表示，2020年時曾稱新冠肺炎是一條「漫長而黑暗的隧道」，如今各國終於走出了該隧道。但他表示，估計全球迄今至少2,000萬人死於新冠肺炎，遠超於世衛接獲通報而得出的官方數字近700萬人，而且每日仍有人死亡，呼籲各國記住教訓，盡快達成歷史性協議，為未來一旦出現的疫情大流行做好準備。
今年的大會標誌著世衛成立75周年，主題是「世衛75歲：拯救生命，推動全民健康」。譚德塞致辭時稱「2020年，我稱新冠肺炎為一條漫長而黑暗的隧道。現在我們已經走出那隧道」，他補充，「明確地說，新冠肺炎仍舊存在，仍會造成死亡、仍在變化、仍需要我們關注，但它已不再代表公共衛生緊急狀態……我們不能繼續像以前一樣」，並強調「這是一個……從痛苦教訓中向前邁進的時刻」。
世界衛生大會｜譚德塞籲各國達成「歷史性的協議」
譚德塞指疫情爆發前，各國已曾應對不同的流行病，然而在疫情面前仍束手無策。他指世衛各成員國目前正談判一項防疫協議，他認為那必須是一個「歷史性的協議」，期望在明年5月下屆世衛大會達成，「為全球衛生安全作榜樣式轉變，意識到各國命運互相交織」。
他又提到世衛成立期間全球醫學取得的進步，如全球預期壽命從46歲提高到73歲、42個國家消除瘧疾、小兒麻痺幾乎被消滅，愛滋病及肺結核治療取得巨大進展，以及母嬰死亡率大幅下降等。他認為過去20年，世界對世衛的期望提高了不少，世衛資源卻無增加。
世界衛生大會｜連續7年拒把台灣列觀察員提案 納入議程
另外，世衛大會連續7年，拒絕將個別國家提出、邀請台灣以觀察員參加大會的提案，納內大會議程。中國外交部表示，今次是世衛大會連續多年拒絕所謂涉台提案，充分說明一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰。