世界衛生大會揭幕 譚德塞︰各國已走出疫情黑暗隧道

一連10天的世界衛生大會周一在瑞士日內瓦開幕，世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)致辭時表示，2020年時曾稱新冠肺炎是一條「漫長而黑暗的隧道」，如今各國終於走出了該隧道。但他表示，估計全球迄今至少2,000萬人死於新冠肺炎，遠超於世衛接獲通報而得出的官方數字近700萬人，而且每日仍有人死亡，呼籲各國記住教訓，盡快達成歷史性協議，為未來一旦出現的疫情大流行做好準備。

今年的大會標誌著世衛成立75周年，主題是「世衛75歲：拯救生命，推動全民健康」。譚德塞致辭時稱「2020年，我稱新冠肺炎為一條漫長而黑暗的隧道。現在我們已經走出那隧道」，他補充，「明確地說，新冠肺炎仍舊存在，仍會造成死亡、仍在變化、仍需要我們關注，但它已不再代表公共衛生緊急狀態……我們不能繼續像以前一樣」，並強調「這是一個……從痛苦教訓中向前邁進的時刻」。