世界被囚最長死刑犯入獄48年獲重審　日本最大冤案控方「咬住唔放」

無辜入獄48年的袴田巌獲重審，但控方仍提出昔日被指偽造的證據。(網上圖片)

日本最大的冤案袴田巌案，早前獲准重審。今日（10日）進行的審訊中，原本可以獲得無罪的裁決而當庭釋法，不過控方再度拿出證據指控袴田殺人，令審訊需要再續。

有關案件其實早發生在57年前的1966年，曾經當過拳擊選手的袴田巌，被指在靜岡縣殺害一間味噌廠的高層一家四口及放火，最後因為殺人盜竊罪而被判死刑。袴田巌多年來一直堅持無罪而未有進行死刑，最終在2014年獲得釋放，並在今年3月，東京高等法院裁定當時指控袴田的服裝，疑為搜證時的警察偽造，也令其他相關的罪證被指為有可疑，因此准許案件獲發還重審。