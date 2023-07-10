熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
國際
2023-07-10 16:40:27

世界被囚最長死刑犯入獄48年獲重審　日本最大冤案控方「咬住唔放」

分享：
無辜入獄48年的袴田巌獲重審，但控方仍提出昔日被指偽造的證據。(網上圖片)

無辜入獄48年的袴田巌獲重審，但控方仍提出昔日被指偽造的證據。(網上圖片)

日本最大的冤案袴田巌案，早前獲准重審。今日（10日）進行的審訊中，原本可以獲得無罪的裁決而當庭釋法，不過控方再度拿出證據指控袴田殺人，令審訊需要再續。

有關案件其實早發生在57年前的1966年，曾經當過拳擊選手的袴田巌，被指在靜岡縣殺害一間味噌廠的高層一家四口及放火，最後因為殺人盜竊罪而被判死刑。袴田巌多年來一直堅持無罪而未有進行死刑，最終在2014年獲得釋放，並在今年3月，東京高等法院裁定當時指控袴田的服裝，疑為搜證時的警察偽造，也令其他相關的罪證被指為有可疑，因此准許案件獲發還重審。

袴田案件的最大爭議是有關染血的衣物。(新聞截圖)

袴田案件的最大爭議是有關染血的衣物。(新聞截圖)

上級法院質疑證據偽造

在日本，獲發還重審的案件，主要都需要「有證據證明無罪」才會重審，因此在重審時，案件一般都會無罪釋放。然而傳媒指，檢控單位堅持否認偽造證據的指控，故此對有關的證據尋找專家提供意見及調查。故此有關案件上，檢控方仍維持對袴田有罪的指控。辯方曾指出，袴田巌已屆87歲，年時已高，因此希望能盡早結案無罪釋放，不過在有關檢控之後，預計可能需要進行多約3個月的審訊。

袴田巌案是日本著名的「冤案」，因為被告的袴田巌入獄48年，是世界關押最長的一名死囚。而有關被指偽造的罪證，是5件從袴田房間搜出，被指染有血跡的外衣，然而後來指出，有關的衣服根本與袴田的身型不合，因此懷疑是搜證的警方偽造。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受