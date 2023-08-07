世界鐵人三項賽英國站57選手上吐下瀉 比賽水域驗出大腸桿菌

澳洲參賽運動員伯特威斯爾在IG表示他參賽後身體不適。(互聯網)

世界鐵人三項系列賽(World Triathlon Championship Series)英國站賽事近日舉行，英國衛生官員表示，至少57名選手參加游泳環節後身體不適，出現腹瀉和嘔吐症狀。

約2, 000人上周末在英格蘭東北部桑德蘭(Sunderland)參加世界鐵人三項系列賽英國站賽事，其中一個比賽項目是在桑德蘭羅克海灘(Roker beach)外海游泳。

環保部門7月底才進行水質檢測

英國衛生安全局上周末表示，當局正調查導致運動員身體不適的可能原因，也會請受影響的運動員填寫問卷，並提供樣本以供檢驗。

就在比賽舉行前幾天，羅克環保部門於7月底進行例行性檢測，發現水中含有大量大腸桿菌。

但英國鐵人三項運動協會(British Triathlon)表示，這些檢測是針對比賽水域之外的地方而做，結果則在比賽開始後才公布；強調他們自行檢驗的結果顯示水質符合賽事要求標準。

澳洲參賽選手發帖怒轟

其中一名參賽者、澳洲鐵人三項運動員伯特威斯爾(Jake Birtwhistle)在Instagram表示，他「參加完比賽後就覺得很糟糕，估計可能是因為曾在糞水裡游泳」，直指「游泳比賽應要取消」，還附上一張羅克水質檢測的圖表照片。

《衛報》(The Guardian)報道，這場比賽在靠近海岸線的區域進行，而此處一直是環保及社區組織與政府針對污水排放問題長期角力的核心。

水質變差與多種因素有關

當地自來水公司Northumbrian Water堅稱，自2021年以來，羅克就沒有排放「可能對水質產生負面影響」的污水。當地環保組織則指，水質「暫時變差」可能多重因素有關，「包括大雨」。

此外，由於巴黎連日大雨污染塞納河，原定上周末進行的奧運公開水域游泳測試賽也被迫取消。