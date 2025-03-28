熱門搜尋:
香港國際七人欖球賽 網上熱話 啟德體育園 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-03-28 12:28:00

世界難撈｜2殯葬男為搶屍體亮刀打鬥　險釀多一宗喪事(有片)

分享：
世界難撈，2殯葬男亮刀搶屍體，險釀多一宗喪事。(X)

世界難撈，2殯葬男亮刀搶屍體，險釀多一宗喪事。(X)

adblk5

墨西哥塔瓦斯科州首府比亞埃爾莫薩一名男子，日前在裝修自家房屋時不慎觸電身亡，詎料這宗死亡意外差點引發一宗兇殺案。兩名殯葬館職員業者為爭奪處理屍體而大打出手，其中一人甚至亮出短刀攻擊對方。

綜合報道，事件發生在324日，在得知當地發生觸電身亡事故後，屬不同殯葬館的男職員趕到現場，爭相要接管這宗殯葬生意，兩人初而口角繼而動武，其中一人先出腳攻擊，但被對方出手化解，於是他掏出小刀施襲，對方急忙逃開。

兩人初而口角繼而動武，其中一人先出腳攻擊，但被對方出手化解。(X) 警方隨後到場，但未有介入。(X) 一人掏出小刀施襲，對方急忙逃開。(X) 持刀男見狀開始追趕，又用刀刺向對方身體。(X) 持刀男見狀開始追趕，又用刀刺向對方身體。(X)

網民不滿警方到場未有阻止打鬥

警方隨後到場，但在片中未見有任何介入，持刀男見狀開始追趕，又用刀刺向對方身體。至於屍體最後是由誰處理，報導中並沒有交代。影片在網上曝光後，網民紛紛批評警方處理方法不當。當局其後表示，警方最終將二人拒捕，把他們帶返警局，事後兩人達成和解離開。但報道未有交代不幸離世男子的殯儀生意最後由哪一間殯葬館接手。

adblk6

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能