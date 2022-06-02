世紀官司｜影星尊尼特普與前妻家暴誹謗案　尊尼特普勝訴

荷李活男星尊尼特普(Johnny Depp)同前妻安芭赫德(Amber Heard)離婚後互相控告誹謗案件，經過6周聆訊後，陪審團裁定尊尼特普勝訴，尊尼特普形容裁決讓他重生。

大批影星尊尼特普的支持者聞判後興奮高呼偶像名字，這場舉世矚目的荷里活官司案，陪審團最終裁定尊尼特普前妻安芭赫德誹謗罪成，要向尊尼特普支付1,000萬美元補償及500萬美元懲罰性賠償，惟審理官司的弗吉尼亞州懲罰性賠償上限為35萬，法官因此將總賠償金額調低至1,035萬；另陪審團同時裁定尊尼特普律師指責安芭赫德蓄意破壞住宅、捏造家暴「騙局」亦屬誹謗，安芭赫德亦獲賠200萬美元。

尊尼特普：聞 裁決感重生 安芭赫德：比不上前夫影響力

身處英國、沒現身法院的尊尼特普在社交網站發表聲明，指過去6年面對虛假指控，自己生活和事業都受重大影響，今次訴訟的目的是說出真相，形容裁決讓他重獲新生；惟親自到庭聆聽判決的安芭赫德，聞判後表現失望，發表聲明形容對裁決感到心碎，形容證據堆積如山，卻比不上前夫的影響力，指判決對其他女性而言是障礙。

尊尼特普和安芭赫德在2015年結婚，惟婚姻只維持約兩年。安芭赫德2018年在《華盛頓郵報》撰文，描述自己曾受家暴，即使沒提到施虐者，但尊尼特普指文章令他名譽盡毀，喪失多個演出機會，他同安芭赫德其後互相控告對方誹謗，尊尼特普要求賠償5,000萬美元。安芭赫德則索償1億。