世衛指孟加拉爆最嚴重登革熱疫情　已有逾600人死亡

世界衛生組織在周三（6日）表示，孟加拉在爆發史上最惡劣的登革熱疫情，單是自今年4月以來，已有超過600人死亡以及13.5萬人受過感染。
世衛指，受到全球氣候問題以及厄爾尼諾現象，加速了這個疫情。當地媒體指，該國的醫療系統因為大量的病人湧入，已經面對相當大的壓力，令到病床及醫護人手短缺。世衛表示，單是在上月的12日，一日內就有1萬人需要入院接受治療。
世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在周三的簡報會上表示，自疫情4月爆發以來，已經有約650人死亡，而當中有300人是在8月病逝。雖然登革熱在孟加拉很常發生，不過一般都在風季時達到高峰，而今年的疫情比過往提早出現。
首都疫情受控
世衛又指，雖然登革熱在全球超過100個國家中流行，每年就有1億至4億人受感染。不過今次孟加拉，在全國64個地區都有發生，而在有超過2,000萬人口的首都達卡，更是疫情的重災區，但當局表示疫情已漸轉穩定。譚德塞表示：「個案在首都達卡已經開始下跌，不過在該國其他的地區仍然上升。」
孟加拉的學者就指出，因為達卡的食水供應問題，令到當地人會用桶以及塑膠容器放在浴室或家中其他地方盛載水，而也因此令蚊隻可以全年都在該地活躍。他又指：「我們的垃圾管理並不完善，垃圾就堆在街上，你可以見到有很多細小的塑膠容器，入面盛載一些水。我們也有一些多層建築物連地庫的停車場，人們就在那裡洗車，這成了蚊隻理想的地方。」
世衛表示，孟加拉為應對疫情，已經將當地6間新冠病院轉作收容登革熱病人，並尋求世衛協助盡早發現及管理個案。