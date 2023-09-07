世衛指孟加拉爆最嚴重登革熱疫情　已有逾600人死亡

世界衛生組織在周三（6日）表示，孟加拉在爆發史上最惡劣的登革熱疫情，單是自今年4月以來，已有超過600人死亡以及13.5萬人受過感染。

世衛指，受到全球氣候問題以及厄爾尼諾現象，加速了這個疫情。當地媒體指，該國的醫療系統因為大量的病人湧入，已經面對相當大的壓力，令到病床及醫護人手短缺。世衛表示，單是在上月的12日，一日內就有1萬人需要入院接受治療。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在周三的簡報會上表示，自疫情4月爆發以來，已經有約650人死亡，而當中有300人是在8月病逝。雖然登革熱在孟加拉很常發生，不過一般都在風季時達到高峰，而今年的疫情比過往提早出現。