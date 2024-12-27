世衛譚德塞險被以軍炸中 也門機場遇空襲「僅離我幾米遠」

以色列周四（26日）空襲也門首都薩那國際機場和港口等胡塞武裝多個軍事目標，造成至少6人死亡。空襲期間，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在機場，他說離他們只有數米遠的機場控制塔和候機室被毁，自己與在場的世衛及聯合國工作人員安全未有受傷，但他們的飛機有1名機組人員受傷。

以色列軍方當日發表聲明，指打擊也門胡塞武裝多個軍事目標，空襲擊中薩那國際機場、兩個發電站，以及荷台達港同塞利夫港等軍事設施。胡塞武裝表示，至少6人死亡，19人受傷。