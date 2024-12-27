世衛譚德塞險被以軍炸中 也門機場遇空襲「僅離我幾米遠」

以色列周四（26日）空襲也門首都薩那國際機場和港口等胡塞武裝多個軍事目標，造成至少6人死亡。空襲期間，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在機場，他說離他們只有數米遠的機場控制塔和候機室被毁，自己與在場的世衛及聯合國工作人員安全未有受傷，但他們的飛機有1名機組人員受傷。
以色列軍方當日發表聲明，指打擊也門胡塞武裝多個軍事目標，空襲擊中薩那國際機場、兩個發電站，以及荷台達港同塞利夫港等軍事設施。胡塞武裝表示，至少6人死亡，19人受傷。
以軍回應不知道譚德塞在也門
譚德塞此行到也門是跟胡塞武裝商討釋放被挾持的聯合國人員，以及視察當地的衞生和人道狀況。他在社交平台發文，指當時正在薩那機場，準備與其他世衛人員上機離開，1名機組人員受傷。據報機場至少2人死亡。被毀的機場控制塔和候機室距離他們只有數米，跑道亦遭到破壞。世衛及聯合國人員安全無恙，但要等機場損毀的設施維修好後，才能離開。
以軍回應事件表示，不知道譚德塞當時在也門。獲伊朗支持的胡塞武裝多次向以色列發動攻擊。以色列總理內塔尼亞胡揚言，要胡塞武裝得到同哈馬斯及黎巴嫩真主黨一樣的教訓。
聯合國秘書長古特雷斯發言人發聲明譴責以色列與胡塞武裝之間的敵對行動升級，對薩那機場和發電站等的襲擊尤其令人震驚。