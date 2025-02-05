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國際
2025-02-05 23:01:14

世衛頭痕！阿根廷稱將跟隨特朗普 退出世衛｜特朗普2.0

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米萊(中)去年出席特朗普的勝選晚會，與特朗普及馬斯克合照。(互聯網)

米萊(中)去年出席特朗普的勝選晚會，與特朗普及馬斯克合照。(互聯網)

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美國總統特朗普再上台後，再次決定退出世衛，因美國是世衛最大資金來源，世衛正極力游說特朗普改變主意，世衛執委會並於本月3日起在瑞士日內瓦開會，討論預算問題。路透社周三報道，阿根廷跟隨美國，宣布將退出世衛。

阿根廷極右翼總統米萊(Javier Milei)的發言人周三表示，阿根廷將跟隨特朗普上月所簽的行政命令，退出世衛。發言人稱，總統下令退出世衛，是因跟世衛存在「重大差異」，特別是在新冠疫情的管理上；並指前左翼政府實施的長達幾個月的封城措施，也是令米萊決定退出世衛的原因之一。發言人並批評世衛「缺乏獨立性，受其他國家政治影響」。

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米萊向來有「阿根廷特朗普」之稱，在特朗普當選後隨即跟他通話，並稱特朗普為他「最喜愛的總統」。特朗普其後在佛羅里達州海湖莊園接見米萊，是他勝出總統選舉後，首位會晤的外國領導人。

「阿根廷特朗普」曾傳亦有意退出《巴黎協定》

米萊自稱無政府資本主義者，曾在保守派智庫美國優先政策研究所舉行的晚會上，指特朗普勝出美國大選，反映自由之風吹得更強勁，並大讚馬斯克正在拯救人類。上月英國《金融時報》曾引述消息，稱米萊有意跟隨美國退出應對氣候變化的《巴黎協定》。米萊在氣候問題上的立場與特朗普相似，一直否認氣候變化成因是人類。

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