世衛：岡比亞66兒童喝4款咳藥水死亡

世衛發出產品警告，指4款在印度製造的咳藥水，與西非國家岡比亞66名兒童死亡有關，這些兒童都出現腎衰竭。WHO建議公眾停用，並正與生產商Maiden Pharmaceuticals和印度當局進一步調查。4款涉事咳藥水為Promethazine Oral Solution、Kofexmalin Baby Cough Syrup、Makoff Baby Cough Syrup和Magrip N Cold Syrup。涉事批次於2021年12月製造，包裝上的文字均為英文。世衛表示，暫時只在岡比亞發現有關產品，但那些咳藥水可能透過非官方渠道分銷到其他國家。

咳藥水｜可導致急性腎臟損傷奪命

世衛指，實驗室分析證實，有關咳藥水含有「不可接受份量」的化合物「二甘醇」(diethylene glycol)和乙二醇(ethylene glycol)，它們對人體有害，食用可致命。中毒跡象包括腹痛、嘔吐、腹瀉、無法小便、頭痛、精神失常，以及可導致死亡的急性腎損傷。服用上述有關產品，特別是兒童可造成嚴重健康損傷或死亡。

咳藥水｜印度被稱為「世界藥房」

據悉，岡比亞最初於7月發現問題，數十名兒童診斷出嚴重腎衰竭。當地官員稱，最近數周死亡人數逐步減少，政府已禁止有關咳藥水發售，但部分私家診所和醫院仍有售。英國廣播公司(BBC)引述印度政府消息稱，印度藥物監管局上月29日接獲通知已展開調查。印度被稱為「世界藥房」，生產全球三分一藥物，主要是未註冊藥物，大部分藥物銷售到非洲國家。報道指，Maiden Pharmaceuticals產品主要出口到亞洲、非洲和拉丁美洲。