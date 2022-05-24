世衞大會連續第6年不邀請台灣以觀察員身分參與

世界衞生大會(WHA)周一(23日)否決由13個國家提出、將「邀請台灣以觀察員身份出席世衞大會」的提案納入議程，意味台灣連續第6年未能參與世衞大會。台灣表示遺憾及不滿；北京指決定說明一個中國原則是國際社會人心所向。

世界衞生組織(WHO)年度會議世界衞生大會將以實體方式正式舉行。貝里斯(Belize)、史瓦帝尼(Eswatini)、瓜地馬拉、海地、洪都拉斯、馬紹爾群島(Marshall Islands)、諾魯(Nauru)、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞(Saint Lucia)、聖文森及格瑞那丁(Saint Vincent and the Grenadines)、吐瓦魯(Tuvalu)等13個國家提出「邀請台灣以觀察員身分出席世界衞生大會」提案。世界衞生大會周一否決有關提案。 台灣的外交部對此表示遺憾及不滿，指大陸一再以政治凌駕全球公共衞生安全的公共利益，重申台灣獲納入世衛大會及其他世衛組織活動，才是成功控制疫情的關鍵。