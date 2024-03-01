世衞︰全球逾10億人肥胖　兒童青少年激增3倍

世界衞生組織援引英國醫學期刊《刺針》刊登的一項研究報告稱，2022年全球超過10億人肥胖。

世界衞生組織援引英國醫學期刊《刺針》的一項研究報告稱，2022年全球超過10億人肥胖，相當於每8個人之中便有1個人肥胖。從1990年到2022年間，全球患肥胖症的成年人增加了一倍多，患肥胖症的兒童和青少年（5至19歲）更是激增約3倍。

43%成年人超重

研究數據顯示，2022年全球有1.59億兒童和青少年以及8.79億成年人肥胖，43%的成年人體重超重。隨著體重不足人群的減少，體重超重已成為大多數國家最常見的營養失調形式。

營養失調包括營養不足（消瘦、發育遲緩、體重不足）、維生素或礦物質不足、體重超重和肥胖等形式。營養不足是一半5歲以下兒童的死因，而肥胖則可導致心血管疾病、糖尿病和某些癌症等非傳染性疾病。