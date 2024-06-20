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國際
2024-06-20 16:07:57

中五女患罕見肝腫瘤 5小時籌逾90萬醫藥費 一個月後不幸離世

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陳女生前一直有好友為她打氣加油。(互聯網)

陳女生前一直有好友為她打氣加油。(互聯網)

馬來西亞18歲華裔中五女學生陳巧祈，去年11月突感肌肉痛，但為了備戰所投考的教育文憑試，未作詳細檢查。之後她在考試當日嘔吐大作、臉色發白、冒汗及胸骨等全身骨痛，送院搶救驚揭患罕見的「肝臟復發性胚胎瘤肉瘤」(Recurrent Embryonal Sarcoma of the Liver)，一度命危，並切除了三分二肝臟。

病情反覆加上多次細菌感染，漸漸磨蝕陳女本來的意志力，曾一度想放棄治療，在父母、老師及朋友開解下重拾勇氣，轉至首都吉隆坡的馬大醫院接受化化療及電療，但開支高達55萬馬幣(約90萬港元)，令分別當小販及售貨員的父母陷入困境。家人透過當地慈善組織大山腳瑤池金母慈善基金會(ONE HOPE CHARITY)發起眾籌，上月在眾志成城下，於短短5小時便籌夠醫藥費。

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醫生本來預計治療需時一年

醫生本來預計治療需時一年，陳女不幸於周三晚傳出死訊。基金會表示，陳女已永遠離開了她最愛的家人、學校和舞台，但強調她的笑容與堅強會永遠留在人們心裡，「她的故事將激勵更多人勇敢面對生活的挑戰。陳女生前熱愛舞蹈，時常出外比賽，亦喜歡繪畫，性格溫和又勤奮，心願是當教師，於是投考教育文憑試。

罕見腫瘤｜肝臟復發性胚胎瘤肉瘤 好發於兒童及青少年

肝臟復發性胚胎瘤肉瘤為一種罕見肝臟惡性腫瘤，好發於兒童及青少年。其屬胚胎瘤肉瘤的一種，通常源於肝臟胚胎組織，可在胎兒發育時形成或在兒童時期出現，在成人中則相對罕見。

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基金會之前為陳女籌款的片段︰

登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB） 登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB） 登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB） 登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB）
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