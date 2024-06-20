中五女患罕見肝腫瘤 5小時籌逾90萬醫藥費 一個月後不幸離世

馬來西亞18歲華裔中五女學生陳巧祈，去年11月突感肌肉痛，但為了備戰所投考的教育文憑試，未作詳細檢查。之後她在考試當日嘔吐大作、臉色發白、冒汗及胸骨等全身骨痛，送院搶救驚揭患罕見的「肝臟復發性胚胎瘤肉瘤」(Recurrent Embryonal Sarcoma of the Liver)，一度命危，並切除了三分二肝臟。

病情反覆加上多次細菌感染，漸漸磨蝕陳女本來的意志力，曾一度想放棄治療，在父母、老師及朋友開解下重拾勇氣，轉至首都吉隆坡的馬大醫院接受化化療及電療，但開支高達55萬馬幣(約90萬港元)，令分別當小販及售貨員的父母陷入困境。家人透過當地慈善組織大山腳瑤池金母慈善基金會(ONE HOPE CHARITY)發起眾籌，上月在眾志成城下，於短短5小時便籌夠醫藥費。