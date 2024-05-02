中五女肌肉痛無為意 考試前突嘔吐全身痛 驚揭肝腫瘤爆裂命危

馬來西亞一名18歲華裔中五女學生，去年11月突感肌肉痛，但為了備戰所投考的文憑試，未作詳細檢查；及至今年1月考試當日凌晨，忽然嘔吐大作、臉色發白、冒汗及胸骨等全身骨痛，送院搶救驚揭一種罕見的肝臟腫瘤爆裂，須連打3支強心針保命。

18歲女事主陳巧祈患上罕見的「肝臟復發性胚胎瘤肉瘤」(Recurrent Embryonal Sarcoma of the Liver)，當地傳媒指，她於今年1月29日馬來西亞教育文憑考試的首日凌晨，突然出現上述狀況，父母大驚下連忙將她送院。醫生發現陳女肝臟腫瘤爆裂，導致內臟出血細菌感染，為她輸血並注射了3支強心針，然後替她動手術，清除內臟污血，並將三分二肝臟切除。