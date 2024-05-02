中五女肌肉痛無為意 考試前突嘔吐全身痛 驚揭肝腫瘤爆裂命危

馬來西亞一名18歲華裔中五女學生，去年11月突感肌肉痛，但為了備戰所投考的文憑試，未作詳細檢查；及至今年1月考試當日凌晨，忽然嘔吐大作、臉色發白、冒汗及胸骨等全身骨痛，送院搶救驚揭一種罕見的肝臟腫瘤爆裂，須連打3支強心針保命。
18歲女事主陳巧祈患上罕見的「肝臟復發性胚胎瘤肉瘤」(Recurrent Embryonal Sarcoma of the Liver)，當地傳媒指，她於今年1月29日馬來西亞教育文憑考試的首日凌晨，突然出現上述狀況，父母大驚下連忙將她送院。醫生發現陳女肝臟腫瘤爆裂，導致內臟出血細菌感染，為她輸血並注射了3支強心針，然後替她動手術，清除內臟污血，並將三分二肝臟切除。
據報陳女熱愛舞蹈，時常出外比賽，亦喜歡繪畫，性格溫和又勤奮，心願是當教師。陳女在手術後，又因肺積水及細菌感染而在深切治療部及觀察病房，留醫長達一個多月。出院後，對心願念念不忘的陳女，一天向老師說想再報考文憑試，但據報她當日即全身發黃，送院後發現腫瘤復發。
罕見腫瘤｜肝臟復發性胚胎瘤肉瘤 好發於兒童及青少年
肝臟復發性胚胎瘤肉瘤為一種罕見肝臟惡性腫瘤，好發於兒童及青少年。其屬胚胎瘤肉瘤的一種，通常源於肝臟胚胎組織，可在胎兒發育時形成或在兒童時期出現，在成人中則相對罕見。
罕見腫瘤｜需90萬醫療費 父母難負擔
病情反覆加上多次出現細菌感染，漸漸磨蝕陳女本來的意志力，曾一度想放棄治療，其後在父母、老師及朋友開解才重拾勇氣。她轉至首都吉隆坡的馬大醫院接受化化療及電療，但預料療程需時一年，開支高達55萬馬幣(約90萬港元)令分別當小販及售貨員的父母陷入困境，目前正透過當地慈善組織大山腳瑤池金母慈善基金會(ONE HOPE CHARITY)發起眾籌。