中俄元首簽署聯合聲明　強調以和談解決烏危機　指中俄關係不針對第三國

國家主席習近平繼續國事訪問俄羅斯，與俄羅斯總統普京簽署聯合聲明，強調通過和談解決烏克蘭危機；又指兩國關係不針對第三國，兩國軍隊會加強合作，敦促美國停止破壞全球戰略穩定。 習近平周二(21日)在莫斯科，與普京簽署《中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》及《關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》。

關於烏克蘭問題，雙方認為《聯合國憲章》宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重。雙方指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切，並防止形成陣營對抗。雙方強調負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。雙方反對任何，未經聯合國安理會授權的單邊制裁，反對任何國家或國家集團為謀求軍事、政治和其他優勢，而損害別國的合理安全利益。