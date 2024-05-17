中俄建交75周年 習近平晤普京強調中俄友好

今年是中俄建交75周年，俄羅斯總統普京昨抵達北京展開國事訪問，是其新一屆任期展開後首個外訪。國家主席習近平在北京人民大會堂與普京舉行會談，他指中俄關係走過四分三個世紀，歷經風雨，歷久彌堅，經受住了國際風雲變幻的考驗，樹立了大國、鄰國相互尊重、坦誠相待、和睦相處、互利共贏的典範。習近平又說，「這些年來，我同總統先生先後會面40多次，保持密切溝通，為確保中俄關係健康穩定順利發展作出戰略引領。今天的中俄關係來得並不容易，值得雙方倍加珍惜和照顧」。

普京在會上說：「尊敬的習近平主席，我親愛的老朋友，非常高興時隔半年再次來到友好、好客的中國並同你會面。俄中關係不是權宜之計，不針對第三方，我們在國際事務中的合作，是當今國際舞台的主要穩定因素之一。」中俄領導人之後共同會見記者，習近平指普京這次訪華是他開啟新一屆總統任期後的首次訪問，充分體現了普京總統本人和俄方對發展中俄關係的高度重視，他熱烈歡迎普京到訪，又形容與普京的會談坦誠友好、內容豐富，全面總結了建交75年來兩國關係發展的成功經驗，就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，對下階段兩國關係發展和各領域合作作出規劃和部署。雙方還共同簽署並發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦在兩國建交75周年之際關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，見證了多項兩國政府間和部門間重要合作文件簽署，為中俄關係健康發展注入了新的強勁動力。