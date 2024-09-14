中俄海軍演習30年來最大規模　普京：美國挑起軍備競賽

俄羅斯國防部宣布俄軍於10日開始為期7天的「大洋-2024」（Ocean-2024）戰略演習，包括潛艦在內的400多艘軍艦和9萬多名官兵參加這次軍演。中國派出4艘軍艦與3架艦載直升機參與。

15個國家派出觀察員

綜合俄羅斯衛星通訊社與中國新華社報道，這次演習在太平洋、北冰洋、波羅的海、里海、地中海等多個水域進行，15個國家的代表作為觀察員參加。俄羅斯國防部表示，演習的主要目的之一是檢驗俄海軍綜合使用高精度武器和先進武器的準備。

據官方《央視新聞》中文國際頻道（CCTV-4）《今日亞洲》（Asia Today）節目，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10日在發表視訊演說時稱，這是俄軍30年來第一次舉行如此規模的海軍演習：「事實上，美國正在挑起一場軍備競賽，不考慮其歐洲和亞洲盟友的安全，也因此將歐洲與亞太地區置於危險局勢之中」。