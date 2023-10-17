中俄關係｜普京抵北京　將出席一帶一路論壇(有片)

俄羅斯總統普京早上乘坐專機，抵達北京首都國際機場，中方代表在場迎接，雙方握手。普京將會出席今日起一連兩日舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，並與國家主席習近平舉行首腦會談。

習近平明日會在高峰論壇的開幕式發表主旨演講，普京會在習近平之後，第2位發表講話。習近平將同普京會晤。克里姆林宮表示，兩人將討論發展兩國全面戰略協作伙伴關係。此外，普京今日還將會見越南、泰國、蒙古國、老撾領導人，亦不排除與其他國家領導人會談，相關事宜正在協商。