中俄關係｜普京抵北京　將出席一帶一路論壇(有片)

俄羅斯總統普京早上乘坐專機，抵達北京首都國際機場，中方代表在場迎接，雙方握手。普京將會出席今日起一連兩日舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，並與國家主席習近平舉行首腦會談。
習近平明日會在高峰論壇的開幕式發表主旨演講，普京會在習近平之後，第2位發表講話。習近平將同普京會晤。克里姆林宮表示，兩人將討論發展兩國全面戰略協作伙伴關係。此外，普京今日還將會見越南、泰國、蒙古國、老撾領導人，亦不排除與其他國家領導人會談，相關事宜正在協商。
普京指一帶一路倡議非中國企圖佔上風
普京出發前接受中央廣播電視台訪問，評價中國提出的一帶一路倡議，認為並非中國企圖佔上風，凌駕於他人，有關戰略和俄羅斯關於歐亞經濟發展，建設歐亞大陸的理念完全吻合。普京表示，他與習近平互稱好友，指習近平說話不多，但是務實，是個可靠的合作夥伴，並預期兩國貿易額，今年底會突破2,000億美元大關。
【现场画面】俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）乘飞机抵达北京首都国际机场。他将出席中国举办的“一带一路”高峰论坛。 pic.twitter.com/iZCUaJsv0P— BBC News 中文 (@bbcchinese) October 17, 2023