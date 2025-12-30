中國人收購瀨戶內海小島土地　7人小島居民眾籌盼購回(有片)

日本山口縣瀨戶內海全島僅得7人居住的「笠佐島」，近日驚爆遭中國籍買家低調收購土地，由於該島距離駐日美軍岩國基地僅約20公里，鄰近海上自衛隊吳基地，島上居民認為笠佐島戰略敏感性極高，頓感不安，隨即發起緊眾籌，呼籲「守住這座島，就是守住日本」。
綜合報道，笠佐島面積約等同20座東京巨蛋，雖然漁獲資源豐富，但隨著人口老化與外移，如今僅剩7位常住居民。近來島上異常動靜頻傳，有中國籍人士接連造訪，山區陸續出現鮮紅色柱子，疑似劃地為界，居民感覺有異。根據土地登記紀錄，一名來自中國上海的買家，已購入島上約3,700平方公尺土地，現場已可見重機具與電線桿設置，部分設施標記「2024年12月」，雖然地主聲稱購地用於興建別墅，卻無法消除居民疑慮。
眾籌至今僅為目標十分之一
日本現行制度並無禁止外國人購地，雖然政府於2022年實施《重要土地等調查法》可調查軍事設施周邊1公里範圍內土地使用狀況，但笠佐島未被納入。居民之一的八木秀坦言感到憂慮：「我們這些老人家走了之後，這裡會變怎樣？沒人看守，甚麼都可能發生。」笠佐島自12月10日發起眾籌計畫，目標籌措2,000萬日圓(約99.5萬港元)購回該批土地，目前已募得逾200萬日圓(約近10萬港元)，距目標仍有相當距離。
面對輿論與國安壓力，經濟安保擔當大臣小野田紀美16日表示，政府將與相關部會協調，公開掌握資訊，預計自2026年度起，強制所有購地行為註記國籍，海外居民購屋亦須納入報備範圍，藉此建立完整追蹤機制。
