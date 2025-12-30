中國人收購瀨戶內海小島土地　7人小島居民眾籌盼購回(有片)

中國人收購瀨戶內海小島土地，7人小島居民眾籌盼購回。(X)

日本山口縣瀨戶內海全島僅得7人居住的「笠佐島」，近日驚爆遭中國籍買家低調收購土地，由於該島距離駐日美軍岩國基地僅約20公里，鄰近海上自衛隊吳基地，島上居民認為笠佐島戰略敏感性極高，頓感不安，隨即發起緊眾籌，呼籲「守住這座島，就是守住日本」。

綜合報道，笠佐島面積約等同20座東京巨蛋，雖然漁獲資源豐富，但隨著人口老化與外移，如今僅剩7位常住居民。近來島上異常動靜頻傳，有中國籍人士接連造訪，山區陸續出現鮮紅色柱子，疑似劃地為界，居民感覺有異。根據土地登記紀錄，一名來自中國上海的買家，已購入島上約3,700平方公尺土地，現場已可見重機具與電線桿設置，部分設施標記「2024年12月」，雖然地主聲稱購地用於興建別墅，卻無法消除居民疑慮。