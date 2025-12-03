中國代表再致函聯合國秘書長 傅聰嚴正批駁日方無理狡辯

日本首相高市早苗堅拒撤回涉台言論，中國常駐聯合國代表傅聰周一再次致函聯合國秘書長古特雷斯，針對日本常駐聯合國代表山崎和之11月24日給古特雷斯致函中有關無理狡辯言論予以嚴正批駁，並闡明中國政府立場。該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國散發。傅聰提到，日方如果真心想發展穩定的中日關係，就應該立即收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上，否則一切後果由日方承擔。 傅聰提到，日前向古特雷斯致函表達中國政府對於高市早苗涉台挑釁性言論的嚴正關切。中方注意到，日本常駐代表於11月24日給古特雷斯寫信進行無理狡辯，回避關鍵問題，對中方無端指責、倒打一耙，中方對此堅決反對。傅聰在第二次致函中進一步闡明中方立場，一、當前中日之間存在嚴重分歧的直接原因，是高市11月7日在國會答辯時發表挑釁性言論，妄稱「台灣有事可能對日本構成存亡危機事態」，暗示日本會武力介入台灣問題。相關錯誤言論公然挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則。中方向秘書長先生致函闡明嚴正立場，完全正當必要。

二、包括日本代表致函在內，日方聲稱堅持「一貫立場」。中方近期多次公開質問日方，所謂「一貫立場」到底是甚麼，日方始終言辭閃躲，到現在仍未給中方以正面答覆。日方能否向國際社會完整準確回答在台灣問題上的「一貫立場」是甚麼？ 三、日本代表在致函中稱日本堅持專守防衛的被動防禦戰略，並且稱高市的言論是基於這一立場。台灣是中國的領土，高市卻把日本的「存亡危機事態」與「台灣有事」相關聯，暗示對中國動用武力，這顯然超出了日方所謂「專守防衛」「被動防禦」的範疇，日方的說法自相矛盾，是在欺騙國際社會。

四、日本代表在致函中還影射指責他國的國防力量建設。傅聰表示，他願提請秘書長先生注意以下事實：日本戰敗以來，日本國內右翼勢力從未停止推動為侵略歷史翻案；多年來日本不斷大幅調整安保政策，日本的防衛預算已經「十三連增」；日本已經修改戰後長期堅持的「武器出口三原則」，開始出口殺傷性武器；日本還在圖謀修改「無核三原則」，為引進核武器打開方便之門。很顯然，日方早已突破「專守防衛」，正在重新武裝。所謂「擴張軍力」、「不顧周邊鄰國反對單方面改變現狀」、「採取脅迫措施」的恰恰是日方自己。五、日本代表在致函中表示應該努力增進相互理解和合作，但現在最大的挑戰是，高市的錯誤言行已經嚴重破壞了中日互信，損害了中日關係政治基礎。

與華友好日議員聯盟高層晤中國大使 日本傳媒稱，有與華關係友好團體試圖化解目前中日交惡僵局。共同社引述多名相關人士透露，執政自民黨前選舉對策委員長小淵優子等跨黨派的日中友好議員聯盟幹部，周一在東京都與中國駐日本大使吳江浩會面，傳達希望在2025年結束前訪華的想法，強調繼續展開議員間交流的重要性。據悉會面閉門舉行，在野黨議員亦有參與。日本經濟團體聯合會會長筒井義信日前也與吳江浩會面，希望經濟代表團明年1月能夠訪問北京。外交部發言人林劍回應有關報道稱，希望日本的相關團體在日本國內多發揮積極作用。