中國偷渡客首爾狂捅15刀殺女清潔工　原因竟是要水被拒

韓國首爾早前發生一宗兇殺案，一名60多歲的女清潔工被刺15刀死亡， 首爾警方根據監視器畫面，拘捕一名70多歲韓裔中國籍偷渡客。案件周三(23日) 在中央地方法院一審開庭，疑犯否認蕾意殺人，而是衝動傷人意外致死。據指，疑犯殺人原因，竟然只是因為向女清潔工要求飲水被拒。

綜合報道，案件發生於8月2日，首爾市民經過崇禮門附近地下通道時，發現女清潔工倒臥血泊，清潔工被送院後重傷不治，身上有15處刀傷。首爾警方根據閉路電視片段，拘捕一名在該處露宿者，調查後發現他為韓裔中國籍偷渡客，由於死者負責清掃該段地下通道，不少商家都指出曾經見過兩人發生衝突。疑犯被捕後供稱，犯案原因是該女清潔工拒絕他討飲用水的要求：「她故意無視我」，因此失控怒捅她15刀，並非有意殺人。疑犯的代表律師指，考慮到當事人的犯罪動機是衝動和意外，可能有造成傷害的意圖，故請法庭在量刑時考慮到該案有可能是「故意傷害罪」而不非「謀殺罪」。