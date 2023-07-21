中國全面檢測輻射延長清關 內地日本餐廳轉用本地或歐貨

日本福島核污水排放如箭在弦之際，日媒指中國本月起對進口日本水產作全面輻射檢測，致清關時間大增。據報有在北京的日本餐廳，因此被迫轉用中國食材，亦有在上海的日本餐廳改用西班牙貨。日本政府昨強調日本食物的安全性經科學驗證，據報日本當局已向中國建議，設立由中日專家、官員及東電技術人員的磋商機制，冀避免事件政治化。

日媒報道，因中國對日本進口水產進入全面的輻射檢測，令清關需時大增，其中冷凍食品約需兩周、海鮮更達一個月，部分中國商戶已放棄從日本進口水產。日媒訪問一間在北京開店的日本料理店，負責人指：「例如海膽，3日就會融化。因此完成通關後都用不了，對整個業界都有影響。」他表示，店內食材以往有八成從日本進口，現在採購有困難，只能用中國食材，「主打『日本製造』的餐廳經營會非常困難。」另據稱有上海的日本餐廳，已改為由西班牙進口吞拿魚，亦有經銷商通知客戶稱已停止從日本進口和運送鮮魚。

