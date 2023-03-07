中國再敦促日本不得擅自啟動福島核污水排海

國際原子能機構(IAEA)在維也納召開理事會會議。中國國家原子能機構副主任劉敬在核安全議題下發言，再次嚴厲敦促日本，不得擅自啟動福島核污水排放入海，並批評日方無視國際原子能機構專業權威意見和國內外反對聲音，一意孤行批准計劃，是極不負責任。

劉敬表示，日方無視國際原子能機構專業權威意見和國內外反對聲音，一意孤行批准核污染水排海計劃，並加速推進排海設施建設，是極不負責任的行為。中方希望國際原子能機構繼續秉持客觀公正立場，協助國際社會確保福島核污染水處置的絕對安全。他強調，排海並非日方處置核污染水唯一可行手段，不應將機構技術工作組審查當作將核污染水排海的護身符，不得片面解讀、歪曲利用機構技術工作組的報告為計劃背書，應接受有效的國際監督，與利益攸關方進行充分、有意義的協商。