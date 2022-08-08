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國際
2022-08-08 11:13:00

中國再發現動物傳人新病毒「瑯琊」　研究：未知會否人傳人

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內地與新加坡的病毒研究團隊，在山東、河南發現一種命名為「瑯琊亨尼帕病毒(Langya henipavirus)的新型人畜共患病毒，受感染的人多數是農民，出現發燒、乏力、咳嗽等症狀，部分人肝和腎功能受損。現時未知會否人傳人，推斷鼩鼱(Shrew)可能是病毒天然宿主。

中國再發現動物傳人新病毒「瑯琊」，研究：未知會否人傳人。(資料圖片)

中國再發現動物傳人新病毒「瑯琊」，研究：未知會否人傳人。(資料圖片)

一內地與新加坡的病毒研究團隊在醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》(New England Journal of Medicine, NEJM)發表研究文章，指近日在山東、河南，發現35人染上這種副黏液病毒「瑯琊病毒」。研究指，自2019年起已有35人感染，其中26人找不到其他病源體，而這26人都有發燒，專家判斷該種新病毒可能與發燒疾病有關。其他病徵還包括乏力、咳嗽、厭食、肌肉痛和嘔心等，部分人的肝或腎功能受損。患者大部分是農民，未曾有過密切接觸或共同暴露情況，顯示可能是零散爆發，暫不清楚能否人傳人，現階段亦無死亡個案。

受感染的人多數是農民。(資料圖片)

受感染的人多數是農民。(資料圖片)

研究：同屬可致命的亨尼帕病毒

根據該研究，「瑯琊」病毒和早前在孟加拉、印度等地引發疫情的尼帕病毒(NiV)，同屬可致命的亨尼帕病毒。研究人員在25種動物檢驗血清，發現屬尖鼠科的鼩鼱比例最高，達到27%，推斷可能是天然宿主。

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