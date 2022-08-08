中國再發現動物傳人新病毒「瑯琊」　研究：未知會否人傳人

內地與新加坡的病毒研究團隊，在山東、河南發現一種命名為「瑯琊亨尼帕病毒」(Langya henipavirus)的新型人畜共患病毒，受感染的人多數是農民，出現發燒、乏力、咳嗽等症狀，部分人肝和腎功能受損。現時未知會否人傳人，推斷鼩鼱(Shrew)可能是病毒天然宿主。

一內地與新加坡的病毒研究團隊在醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》(New England Journal of Medicine, NEJM)發表研究文章，指近日在山東、河南，發現35人染上這種副黏液病毒「瑯琊病毒」。研究指，自2019年起已有35人感染，其中26人找不到其他病源體，而這26人都有發燒，專家判斷該種新病毒可能與發燒疾病有關。其他病徵還包括乏力、咳嗽、厭食、肌肉痛和嘔心等，部分人的肝或腎功能受損。患者大部分是農民，未曾有過密切接觸或共同暴露情況，顯示可能是零散爆發，暫不清楚能否人傳人，現階段亦無死亡個案。