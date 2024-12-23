中國勞工日本便當工場拍片稱要落毒　仙台衞生部門查明身分

日本社交媒體廣傳一條影片，影片雖然聲稱是拍攝在日本便當工場的生活，並配以普通話旁白及中日字幕。然而在影片提到要在食物「落藥」，令到日本網民震驚。日本仙台市的生活衞生課，在調查後已知道拍片者的身分，但因為影片是今年初拍攝，亦未知後製者與拍攝者的關係。
影片在上星期開始在日本熱傳，《產經新聞》也在上周四（19日）進行報道。影片的標題是以在日本食物工場的一日工作，在大約3分鐘的片段中，有提到「為何不給小日本下點藥」，同時片中也顯示有職員「偷食」便當，事件引起了日本網民的關注。有網民表示：「太壞了吧，不想吃這些東西」、「究竟是哪一間公司，一定要徹底調查清楚」。
中国人が日本人の弁当を大量に作っている。— 髙橋𝕏羚@闇を暴く人。 (@Parsonalsecret) December 14, 2024
33秒あたり。
「日本人に毒を盛ってやろうじゃないか」
顔も調理場も特定出来ている。
コイツら強制送還して、この会社は外国人の受け入れ禁止だな💢
pic.twitter.com/wiZvGWAY2d
影片被指曾加工
在本月15日，有網民就透露了涉事的便當工場是位於宮城縣的仙台市。仙台市的生活衞生課在之後一日表示會展開調查，其後職員向媒體透露了調查的相關消息。日本媒體表示，在上周二（17日）當局已在下午突擊檢查了有關事件的工場，並確認拍攝影片就是有關的工場。並在上周三再進行調查及向有關人員進行查問。生活衞生課職員化解透露，便當工場的經營者，證實有關影片是在2024年春季拍攝，有關動畫是由工場的職員上載到TikTok平台。並且已確認了有關人員的身分，職員在指導下已把原影片刪除。」
不過報道指出，在網上發布的影片版本非原影片，而是經過剪接及加上了字幕。生活衞生課指目前仍在調查影片剪輯者與便當工廠之間有沒有關係，還是僅屬第三者剪輯上傳。對於有關「混入藥物」一事，衞生課表示目前未有收到有關該工場的食物出現影響健康的問題，但是會繼續調查事件，如果當中確定有違反食物衞生法例的重要問題，會公開涉事工場的名字。媒體指出，因為食店及飲食業員工拍攝影片上網的事故不時發生，而這些「恐怖事件」對企業造成一定影響，至於今次事件更可能涉及國際問題，故當局有必要徹底調查。