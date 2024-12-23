中國勞工日本便當工場拍片稱要落毒　仙台衞生部門查明身分

日本社交媒體廣傳一條影片，影片雖然聲稱是拍攝在日本便當工場的生活，並配以普通話旁白及中日字幕。然而在影片提到要在食物「落藥」，令到日本網民震驚。日本仙台市的生活衞生課，在調查後已知道拍片者的身分，但因為影片是今年初拍攝，亦未知後製者與拍攝者的關係。

影片在上星期開始在日本熱傳，《產經新聞》也在上周四（19日）進行報道。影片的標題是以在日本食物工場的一日工作，在大約3分鐘的片段中，有提到「為何不給小日本下點藥」，同時片中也顯示有職員「偷食」便當，事件引起了日本網民的關注。有網民表示：「太壞了吧，不想吃這些東西」、「究竟是哪一間公司，一定要徹底調查清楚」。