中國化學博士生不滿「廁所板」製造噪音 　鄰居門口放毒女嬰咳嗽嘔吐引住戶起疑(有片)

美國佛州坦帕市(Tampa)一對夫婦莫名遭樓下鄰居投訴他們的「廁所板」引起噪音，更差點與手抱大的女兒遭化學物毒死。他們超過一個月嗅到難聞的氣味，眼睛也不適流眼水，還有呼吸困難、噁心、疲倦和非常頭痛，女兒更是不尋常地咳嗽和嘔吐，沒有哭泣卻滿眼淚水。結果竟然是投訴「廁所板」噪音的鄰居偷偷地在他們寓所的門腳注射可致命化學毒物，相信是超強鴉片類止痛藥美沙酮加氫可酮。那名鄰居是一名中國籍化學博士生，報道指他供稱在工作的南佛羅里達大學(University of South Florida)化驗室混合了該化學毒物。

惡鄰｜被隱藏鏡頭拍下斷正

受害男戶主Umar Abdullah表示，涉事李姓(Xuming Li)鄰居行為正常，勢估不到對方會落毒。他與懷孕妻子去年6月搬入上址，獲同幢大廈的鄰居歡迎，不久後開始收到李投訴因他們的廁所板聲令其失眠。於今年5月底，他們一家去了俄亥俄州出席會議，叫一名女鄰居代為收取包裹。那名女鄰居打電給他說，於其住寓聞到強烈的化學味道，眼睛刺痛和呼吸困難，檢查了煮食爐頭等並無發現異樣後，她迅速離開。

當Abdullah一家6月5日返回寓所後，於8日首次聞到恐怖難聞的氣味，出現眼睛刺痛等強烈反應。之後6月15日、21日、25日至27日再次聞到，女兒則在6月8日後出現咳嗽和嘔吐了數天。Abdullah說，女兒沒有哭，但眼睛卻滿是睙水。他叫了冷氣機公司檢查，並沒有問題，然後懷疑臭味由水喉傳出，但找來水喉匠也無發現問題。其業主更將所有喉管、暖爐換掉，甚至消防員前來也探測不到。Abdullah像狗般在屋裡周圍嗅聞，結果大門的門腳角落發現一個小裂縫，遂在門外安裝隱藏鏡頭。因為女兒再度不適，他查看鏡頭拍下的片段，結果發現李將透明液體注射到門腳角落。