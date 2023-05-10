中國反制驅逐加國外交官　杜魯多：不會被報復行動嚇怕

加拿大驅逐中國駐多倫多總領館外交官趙巍，中國昨日宣布驅逐加拿大駐上海總領館領事甄逸慧(Jennifer Lynn Lalonde)，要求她在本星期六前離境，作為反制措施。加拿大總理杜魯多表示，驅逐中國外交官的決定，是要向中國表明，加拿大不會被中國威嚇。
加拿大總理杜魯多周二(9日)表示，加方驅逐中國外交官的決定，是要向中國及其他試圖干預加拿大內政的國家表明，加拿大對此極為重視，亦不會容忍內政遭到干涉。他說，加方知道中方會有報復行動，但不會被嚇怕，並會繼續採取一切必要行動，保護加拿大人免受外國干涉。
加國前駐華大使趙樸預期中國不會訴諸經濟制裁
加拿大前駐華大使趙樸認為，中國已採取非常謹慎的回應，因為中國可以驅逐更高級或更多名加方外交官。他預期中國不會訴諸經濟制裁，因為中國政府正努力讓外國企業相信可以安心在華投資。
當地傳媒早前指，中國駐多倫多總領事館政新領僑處負責人趙巍有份策動中國情報部門蒐集在野保守黨華裔議員莊文浩，在香港的家人資料，可能想藉此阻嚇他和其他議員，就新疆議題採取的反華立場。加拿大周一宣布將趙巍，列為不受歡迎的人。中國其後宣布，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧，列為不受歡迎的人，要求她周六前離開中國。