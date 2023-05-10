中國反制驅逐加國外交官　杜魯多：不會被報復行動嚇怕

加拿大驅逐中國駐多倫多總領館外交官趙巍，中國昨日宣布驅逐加拿大駐上海總領館領事甄逸慧(Jennifer Lynn Lalonde)，要求她在本星期六前離境，作為反制措施。加拿大總理杜魯多表示，驅逐中國外交官的決定，是要向中國表明，加拿大不會被中國威嚇。

加拿大總理杜魯多周二(9日)表示，加方驅逐中國外交官的決定，是要向中國及其他試圖干預加拿大內政的國家表明，加拿大對此極為重視，亦不會容忍內政遭到干涉。他說，加方知道中方會有報復行動，但不會被嚇怕，並會繼續採取一切必要行動，保護加拿大人免受外國干涉。

