中國商人遭英國禁止入境上訴失敗　報稱與安德魯王子關係密切

一名被形容為與英國約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）關係密切的中國商人，在2023年3月被英國當局以國家安全為由拒絕入境，之後向英國法院提出上訴，最終被判敗訴。
商人的身份未有公布，僅以「H6」作為稱號。H6報稱是與安德魯王子有密切工作關係，並在2020年獲邀出席安德魯王子的生日會，同時也被指為安德魯王子在中國尋找投資者。英國白金漢宮方面拒絕作出回應，並指因為安德魯王子已不為皇室現職人員，故不會代其發言。
英國的特別移民上訴委員會接獲了H6的上訴申請，並深入調查了有關的決定及H6與安德魯王子的高級顧問溝通，而在判決中表示，時任英國內政大臣的柏斐文（Suella Braverman）指出，H6對英國的國家安全存在潛在的威脅，並認為柏斐文的結論是合理而且相稱。在聆訊中指出，H6在2021年11月入境英國時，被搜出了多部包括手提電話在內的電子裝置。
據報，在H6的其中一部電子裝置有一封信件，是安德魯王子的顧問表示：「除了（王子）親密的知己，你就已站在非常頂端的位置，這是很多很多人都想攀上的地方。」信中又表示：「在你的指引下，我們找到方式讓相關的人們在無聲息下進出溫莎堡。」信中沒表明所謂「相關人士」的身份。而在另一封信中，有關顧問表示H6可以代表安德魯王子與中國的潛在投資者及夥伴接觸。
商人被指與統戰部有關連
法院認為，H6的位置可以成為中國高級官員及英國知名人士間建立關係，而中國政府可能從中作出政治的干預。同時之後也揭發H6與中國的統戰部有關連，英國的軍情五處（MI5）因此表示憂慮，擔心中國的政治干預會對英國造成威脅。而英國內政部認為，H6可能是為中國共產黨工作，並透過對安德魯王子的關係作出政治干預。而法官也接納了柏斐文的決定。