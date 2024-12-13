中國商人遭英國禁止入境上訴失敗　報稱與安德魯王子關係密切

一名被形容為與英國約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）關係密切的中國商人，在2023年3月被英國當局以國家安全為由拒絕入境，之後向英國法院提出上訴，最終被判敗訴。

商人的身份未有公布，僅以「H6」作為稱號。H6報稱是與安德魯王子有密切工作關係，並在2020年獲邀出席安德魯王子的生日會，同時也被指為安德魯王子在中國尋找投資者。英國白金漢宮方面拒絕作出回應，並指因為安德魯王子已不為皇室現職人員，故不會代其發言。

英國的特別移民上訴委員會接獲了H6的上訴申請，並深入調查了有關的決定及H6與安德魯王子的高級顧問溝通，而在判決中表示，時任英國內政大臣的柏斐文（Suella Braverman）指出，H6對英國的國家安全存在潛在的威脅，並認為柏斐文的結論是合理而且相稱。在聆訊中指出，H6在2021年11月入境英國時，被搜出了多部包括手提電話在內的電子裝置。