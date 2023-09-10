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國際
2023-09-10 21:33:09

中國國航客機引擎起火 新加坡樟宜機場緊急降落 乘客火焰前驚險疏散(有片)

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乘客疏散至跑道，客機引擎仍在冒出火焰。(互聯網)

乘客疏散至跑道，客機引擎仍在冒出火焰。(互聯網)

中國國際航空周日(10)一班從成都飛往新加坡的客機飛行途中引擎起火，在樟宜機場緊急降落，機上所有人均安全疏散，其中9名乘客受輕傷。從現場照片可見，乘客從逃生梯疏散到跑道，客機引擎持續冒出火焰。

涉事的國航CA403班機，從成都機場起飛，原定下午350分飛抵樟宜機場，根據Aviation Source News網站，客機接近新加坡時，航線似乎出現變化，接著在下午4時左右向機場控制塔發出7700緊急代碼，表示遇到緊急狀況。客機於下午415分左右在機場第三跑道安全降落，第三跑道一度關閉約3小時。機場當局其後公布，客機左引擎起火，機身前方及廁所位置冒出煙霧。從照片可見，機艙裡煙霧瀰漫。

乘客吸入濃煙或擦傷

新加坡民航局發聲明表示，客機引擎火勢迅速撲滅，9名機組人員和146名乘客安全疏散，其中9名乘客受輕傷。他們吸入濃煙或在疏散時擦傷，事後已接受治療。機場當局與國航已向受影響乘客提供協助。

涉事的是空中巴士A320 neo系列客機，於201812月交付給國航，投入服務不到5年。

乘客從逃生梯疏散到跑道，客機引擎仍在冒出火焰。(互聯網) 機艙裡煙霧瀰漫。(互聯網) 客機在機場第三跑道緊急降落。(互聯網) 乘客從逃生梯疏散到跑道，客機引擎仍在冒出火焰。(互聯網)
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