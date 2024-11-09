中國在澳留學生連環殺害兩妓　認過失殺人獲輕判囚14年

澳洲墨爾本日前發生驚悚的殺人命案，2名亞裔性工作者在24小內接連慘遭殺害，警方逮捕涉有重嫌的24歲中國留學生林曉正。最近判決出爐，他被控過失殺人，遭判14年有期徒刑、9年不得假釋，刑滿後將驅逐出境。

2022年聖誕節期間，中國留學生林曉正（Xiaozheng Lin），在不到24小時內，在墨爾本接連殺害2名分別來自中國及南韓的性工作者。

據悉，林曉正先是在網上看到了應召廣告，在午夜約了31歲中國籍女子羅玉琪，到她家中進行性交易。

奪取兩名死者財物

據林曉正供稱，兩人完事後因「額外服務」及收費問題吵了起來。便毆打她還勒住脖子，但他堅稱離開時她還活著，並非蓄意殺害。而在離開時，疑犯還搶了女方放在家裡的7,000元澳元（約3.58萬港元）、手機、手袋和平板電腦。

當天晚上，林曉正又約了另一名51歲韓籍女子全炫淑，他稱兩人之前曾做過交易，並無爭執。而在性交易結束後，離開時林曉正也順手拿走了她的手提電腦、手機、提款卡和其他財物。離奇的是，林曉正這一進一出，全炫淑也死了。

值得注意的是，兩名死者是在24小時內被殺害的，但屍體被發現的時間隔了整整三天。而韓籍女子被發現時，屍體已嚴重腐爛，無法確認詳細死因。