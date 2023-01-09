中國外交部︰堅決反對歧視性入境限制 或對美採取對等措施 促美分享XBB.1.5數據

全球多國對從中國入境的人士實施管制措施之際，美國國內疫情因變種株XBB.1.5成為主流已受關注，中國外交部發言人汪文斌周一主持例行記者會時，被問到會否對來自美國的旅客進行病毒檢測，甚至禁止入境時，提到中方發布新冠病毒感染「乙類乙管」總體方案和中外人員往來暫行措施之後，多國表態予以歡迎，但也有少數國家宣布對自中國的旅客採取入境限制措施。
汪文斌稱，對此中方以最大的誠意，本著實事求是的態度，與有關國家進行了充分溝通，詳細介紹了中方優化調整防疫措施的科學性、合理性和當前中國國內的疫情形勢。但令人遺憾的是，少數國家罔顧科學和事實，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並將採取對等措施。
XBB.1.5｜佔美國病例逾40% 中方籲及時公開數據
汪文斌表示，中方再次呼籲各方從事實出發，科學適度製定防疫措施，避免將防疫政治化。中方願繼續與各方保持密切溝通，因時因勢不斷優化調整防疫措施，共同為便利中外人員往來，促進團結抗疫和世界經濟復甦貢獻力量。
汪文斌又指，全球流感共享數據庫的新冠病毒開源數據顯示，疫情暴發後3年內，美國幾乎流行過所有新冠病毒變種毒株及其分支，是存在新冠病毒變種毒株最多的國家之一。他指，當前新毒株XBB.1.5成為美國上升勢頭最快的毒株，已引發美國內超40%的感染病例。美方應當及時、公開、透明地同世界衛生組織和國際社會分享美國內疫情信息和數據，並採取切實有效措施，防止疫情進一步傳播。