中國外交部︰堅決反對歧視性入境限制 或對美採取對等措施 促美分享XBB.1.5數據

全球多國對從中國入境的人士實施管制措施之際，美國國內疫情因變種株XBB.1.5成為主流已受關注，中國外交部發言人汪文斌周一主持例行記者會時，被問到會否對來自美國的旅客進行病毒檢測，甚至禁止入境時，提到中方發布新冠病毒感染「乙類乙管」總體方案和中外人員往來暫行措施之後，多國表態予以歡迎，但也有少數國家宣布對自中國的旅客採取入境限制措施。

汪文斌稱，對此中方以最大的誠意，本著實事求是的態度，與有關國家進行了充分溝通，詳細介紹了中方優化調整防疫措施的科學性、合理性和當前中國國內的疫情形勢。但令人遺憾的是，少數國家罔顧科學和事實，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並將採取對等措施。