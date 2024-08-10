中國外勞在安哥拉被棍殺　遺孀：因慳錢5年沒回家

安徽省男子黃某在非洲安哥拉工作，3日凌晨下班後步行返回租屋處，在羅安達Kikuxi某中國企業營地遭一名陌生男子持棍重擊11次，不幸身亡。當天正好是黃某的53歲生日。

據內媒《澎湃新聞》7日報道，事發時監控畫面顯示，疑犯為當地男子，似乎早有預謀，一直在受害者黃某回家的路上等待，手中握一根粗大的木棍。在黃某回到租屋的走廊時，疑犯持棍從背後突襲黃某，致黃某倒地，隨後疑犯繼續掄起木棍狂打，黃某慘叫逃生，但最終未能擺脫嫌犯，倒在血泊中。

靠打零工勉強維持生計

據報道，當地安徽商會秘書長李先生表示，受害人黃先生是安徽合肥肥東縣人，平日接些散工，租住在一個安徽老闆的廠區內，平時為人和善，靠打零工勉強維持生計，生活上捉襟見肘。疑犯也是在該區居住，平日小偷小摸行為很多。目前正在等待警方調查出犯罪動機。

案發後，中國駐安哥拉大使館已介入，並敦促當地警方盡快破案。據受害人家屬羅先生稱，目前尚未抓獲疑犯，受害人與疑犯素不相識，懷疑是疑犯認錯人誤殺。