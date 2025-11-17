中國多間旅行社中止遊日團　日本經濟研究料GDP跌0.36%

中日關係緊張，提醒中國國民避免前往日本旅行，多間中國的旅行社隨即取消多個日本旅行團。日本經濟研究的野村綜合研究所公布，若然未來一年中國訪日客減少四分之一，將令日本損失22,124億日圓（約1,111.5億港元），相等於0.36%的國民生產總值（GDP）。然而，日本一些國民以及政黨認為，中國遊客的減少，有助於解決觀光公害的問題。 野村綜合研究所的木內登英發交表示，在2012年9月，因應日本將釣魚台國有化的問題，在內地造成大規模反日示威。在之後的一年，訪日遊客下跌25.1%。他指若以同等的旅客減少數量計算，中國旅客入境的觀光消費就會減少22,124億日圓，相等於0.36%的GDP。他表示，根據日本內閣府公布的今年4至6月的GDP較去年同期上升0.6%的計算，中國遊客的減少可能令日本GDP增長減少一半。

京都嵐山商店街會長：客流量肯定會下跌 日本《朝日新聞》就報道，在遼寧的旅行社已取消今個月中開始的旅行團，職員更表示12月能否恢復仍然未定。他們表示：「政府要求我們不要去日本，所以我們必須響應號召。」對於中國旅客的減少，京都的嵐山商店街相信會對人流有影響，商店街會長表示：「很多中國人都會來嵐山，所以我覺得客流量肯定會下跌。過去我們也經歷過客流量驟減的情況，尤其在釣魚台問題上，所以我們都意識到這種風險始終存在。」 雖然旅行社取消遊日團，不過仍有中國遊客自由行到日本。在石川縣小松機場，周日有來自中國的航班抵達。其中一對30多歲來自上海的女遊客對日本記者表示：「我不在意注意的呼籲。我想去日本旅遊，也想買日本商品。」而另一對60多歲的夫婦表示：「這是國與國的事情，與國民無關。我希望日中關係能夠改善。」

民調近半認為不必行使集體自衛權 事實上，高市早苗在多間媒體的民調仍然領先，在《朝日新聞》於周末及日（15及16日）進行的民調顯示，高市早苗內閣的支持率有69%，比首次民調的68%支持度輕微上升。當中有66%的受訪者表示對高市的外國人政策表示期待。至於朝日電視台的調查，高市內閣支持度有67.5%，比上月上升8.8個百分點，對於日本會否捲入台海之間的衝突，有77%的相信會。至於日本應否行使集體自衛權，有33%應該有必要，沒必要卻有48%。 日本經濟學者，前內閣顧問的高橋洋一在社交平台上表示：「很幸運，中國已經要求中國公民不要前往日本旅行。」他續指：「這對於糾正過度旅遊的問題有幫助，同時也將使令審查經濟管理簽證以及監管土地買賣變得更加容易。」在野國民民主黨的參議院代表川合孝典就表示：「他們這麼說，可能是為了作為外交談判的材料，我們沒有必要對這種行動過於激動或生氣。」