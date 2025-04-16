中國夫婦羅馬遭行刑式槍殺 疑華商黑幫搶地盤(有片)

一對中國夫婦周一(14日)晚上在羅馬街頭遭兩名電單車槍手近距離開槍「行刑式」擊斃，意大利檢方初步研判，可能是意大利華人紡織業界爭奪物流地盤，涉及華裔黑社會。(網上圖片)

意大利警方宣布兩名死者當中，男子為53歲、其妻子為38歲，他們當晚在羅馬的普內斯汀納路（via Prenestina）遭槍殺，當時兩人正騎單車回家，在門口外被兩名騎電單車的兇手近距離開槍射擊後腦勺，當場死亡。目擊者指出，槍手至少開了十槍。

在意大利，一對中國夫婦周一(14日)晚上在羅馬街頭遭兩名電單車槍手近距離開槍「行刑式」擊斃，意大利檢方初步研判，可能是意大利華人紡織業界爭奪物流地盤，涉及華裔黑社會。中國駐意大利使館已向當地警方施壓，要求儘快破案並懲治凶手。

意大利媒體報道，托斯卡尼大區的普拉托擁有大量中國紡織業人士。當地檢察官指出，近兩、三年來，中國犯罪組織為了爭奪紡織物流業的壟斷權，展開「衣架戰爭」，這可能是導致這對中國夫婦在羅馬被槍殺的原因。

檢方初步研判是一宗報復性仇殺，與意大利內發生的多數華人刑事案脈絡相同，近年相關案件數據增加，改變了數十年來穩定的結構。

中使館促儘快破案

檢察官認為，男死者被視為其中一個集團核心人物之一，其參與的中國犯罪組織正面臨著激烈的內部鬥爭。初步報告顯示，男死者是一名重要的中意進出口商，與中國紡織行業有密切關聯，曾被捲入與中國幫派之間在紡織市場的持續鬥爭。此外，警方雖然掌握女方好賭，但沒證據顯示兩人被槍殺的原因與金錢搶劫有關，因為其隨身物品均未被盜竊。