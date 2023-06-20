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國際
2023-06-20 18:56:45

中國夫婦遊沖繩捉682隻受保護寄居蟹 被捕後辯稱：自己食、唔知犯法

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那霸警方檢獲的寄居蟹。(互聯網)

那霸警方檢獲的寄居蟹。(互聯網)

中國一對赴日旅遊的夫婦涉嫌在沖繩海灘捕捉682隻受保護寄居蟹，被警方依違反文化財產保護法罪嫌拘捕。報道指，夫婦向警員聲稱，捉寄居蟹是自己食用，「不知道觸犯日本法律」，但警方在現場發現多個用來裝載寄居蟹的飼育箱，懷疑兩人早有準備，正調查是否作非法販賣。

夫婦形跡可疑 民眾報警

《琉球新報》報道，民眾本月14日在那霸市前島一個地下停車場目睹兩名男女形跡可疑，於是報警。警員到場發現，兩人正搬運多個飼育箱到一輛出租車上，經檢查，箱裡有木屑，合共裝載著682隻寄居蟹。

檢獲的寄居蟹暫交予沖繩動物園照顧。(互聯網)

檢獲的寄居蟹暫交予沖繩動物園照顧。(互聯網)

夫婦堅決否認蓄意犯法

寄居蟹被日本政府列為受保護「天然記念物」，根據沖繩縣文化財產課，寄居蟹在縣內廣泛地區棲息，常見於岸邊。那霸市警方指，夫婦供稱，在沖繩海灘取得這些寄居蟹，並不知道這樣觸犯了日本法律。兩人堅決否認蓄意犯法。

報道指，丈夫39歲，報稱自僱人士，妻子36歲，報稱公司僱員。警方指，兩人以觀光為目的入境日本，打算在數日後離境。他們涉嫌串謀並在未經批准下擁有天然記念物寄居蟹，而沒有合理辯解，被警方依違反文化財產保護法罪嫌拘捕。

警方調查真正目的

兩人聲稱，那些寄居蟹是打算自己食用，警方正調查他們取得如此大量寄居蟹，真正目的為何。報道指，這是自2004年以來，沖繩縣首次有人因涉及違反與寄居蟹相關的文化財產保護法被捕，而檢獲的寄居蟹暫交予沖繩動物園照顧。

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