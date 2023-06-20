中國夫婦遊沖繩捉682隻受保護寄居蟹 被捕後辯稱：自己食、唔知犯法

中國一對赴日旅遊的夫婦涉嫌在沖繩海灘捕捉682隻受保護寄居蟹，被警方依違反文化財產保護法罪嫌拘捕。報道指，夫婦向警員聲稱，捉寄居蟹是自己食用，「不知道觸犯日本法律」，但警方在現場發現多個用來裝載寄居蟹的飼育箱，懷疑兩人早有準備，正調查是否作非法販賣。

夫婦形跡可疑 民眾報警

《琉球新報》報道，民眾本月14日在那霸市前島一個地下停車場目睹兩名男女形跡可疑，於是報警。警員到場發現，兩人正搬運多個飼育箱到一輛出租車上，經檢查，箱裡有木屑，合共裝載著682隻寄居蟹。