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國際
2024-01-18 20:34:38

中國女子南韓整容亡｜消息指器官衰竭死亡 朋友從海外急抵靈堂報警

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南韓整容

中國女子南韓整容亡｜死者為29歲中國女子黃夢林(譯音)。(互聯網)

南韓爆出一名中國女子在首爾江南一間整容醫院抽脂死亡事件。接近消息人士向本報稱，二十多歲的死者居於新加坡，上周五設靈及準備入棺前半小時，她的一名朋友從海外趕抵首爾叫停一切，揚言要控告涉事整容醫院，用了約1小時找來南韓律師協助，又通知南韓整容協會，以及聯絡當地電視台到靈堂才揭露事件。消息人士指，女事主聖誕節時已腦死亡，父親要求醫院繼續醫治，向其他人借錢支付醫療費用，並於上周決定關掉維生儀器。據悉，該名女子是因為器官衰竭死亡，警方將為其驗屍調查。

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中國女子南韓整容亡｜臨終前醒來說「太痛了」

南韓傳媒SBS周三報道，女死者為29歲中國女子黃夢林(譯音)，她去年11月入境，在兩星期內接受了3次抽脂，於11月7日、13日和21日分別做了腹部、手臂和大腿抽脂手術。黃因手術後感到疼痛前往整容醫院要求住院，特別是第三次手術後的翌日，手術部位痛到不能移動。院方給她敷冰和注射抗生素，醫護人員當晚10時左右下班離開，只有一名看護照顧黃。翌日黃的病情惡化，由看護打119緊急熱線報案，並送往首爾大學醫院。她11月23日入院時已出現壞死性筋膜炎，因傷口受感染導致肌肉腐爛引起，最終惡化變成敗血症，留醫個多月，於上周三(1月10日)離世。

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據家人說，黃臨終前醒來說了句「太痛了」。她的父親接受訪問稱，感到心碎，一定會追究到底，並採取法律行動。警方將對黃進行驗屍，並封鎖整容醫院搜證，查看手術室是否有閉路電視。報道指，根據院方向家屬提供的病歷，指黃於第三次手術後第二天，經適當治療情況好轉，曾嘗試替黃抽血驗查是否有炎症，但她不配合而延誤。警方控告涉事整容醫院專業疏忽過失殺人和違反醫療法。

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