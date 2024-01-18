中國女子南韓整容亡｜消息指器官衰竭死亡 朋友從海外急抵靈堂報警

南韓爆出一名中國女子在首爾江南一間整容醫院抽脂死亡事件。接近消息人士向本報稱，二十多歲的死者居於新加坡，上周五設靈及準備入棺前半小時，她的一名朋友從海外趕抵首爾叫停一切，揚言要控告涉事整容醫院，用了約1小時找來南韓律師協助，又通知南韓整容協會，以及聯絡當地電視台到靈堂才揭露事件。消息人士指，女事主聖誕節時已腦死亡，父親要求醫院繼續醫治，向其他人借錢支付醫療費用，並於上周決定關掉維生儀器。據悉，該名女子是因為器官衰竭死亡，警方將為其驗屍調查。

中國女子南韓整容亡｜臨終前醒來說「太痛了」 南韓傳媒SBS周三報道，女死者為29歲中國女子黃夢林(譯音)，她去年11月入境，在兩星期內接受了3次抽脂，於11月7日、13日和21日分別做了腹部、手臂和大腿抽脂手術。黃因手術後感到疼痛前往整容醫院要求住院，特別是第三次手術後的翌日，手術部位痛到不能移動。院方給她敷冰和注射抗生素，醫護人員當晚10時左右下班離開，只有一名看護照顧黃。翌日黃的病情惡化，由看護打119緊急熱線報案，並送往首爾大學醫院。她11月23日入院時已出現壞死性筋膜炎，因傷口受感染導致肌肉腐爛引起，最終惡化變成敗血症，留醫個多月，於上周三(1月10日)離世。