中國女子炫耀買無人島爆爭議　專家質疑目的日本政府關注

中國女子在社交媒體上炫耀，宣稱自已購入沖繩的一座無人島。事件在日本持續發酵下，日本內閣官房長官松野博一周一（13日）在例行記者會上表示會關注事件。而日本的專家質疑，購買的企業宣稱開發旅遊業，然而島上基礎設施缺乏，質疑另有目的。
日本傳媒上星期報道，一名中國女子在抖音拍片，表示購買了沖繩的一座島。傳媒之後調查發現，沖繩的一個最大的無人島屋那霸島，被一間中國企業在東京都開設物業投資公司，兩年前以開發度假村為名，購入島上逾半的土地權益。
報道指，約74萬平方米的屋那霸島，屬於沖繩本島以北伊是名村所屬的轄區，當中有26%的土地由村政府擁有，包括沿岸的海邊，而中國公司僅購入餘下的土地。村表示，有關土地在2021年的2月轉手，但村政府並不知道購入是中國企業。在公司的網頁指，已購入該島並展開度假村的開發計劃。雖然女子沒有透露金額，但據當地的地產代理資料，在大約2至3年前，島上的一半土地大約為1,500萬日圓。
小島缺基礎設施難開發
事件在日本網上發酵，內閣官房長官松野博一周一回應表示，屋那霸島不受「重要土地調查及限制法」規管，然而日本政府將會密切關注動向。
不過媒體對於企業收購目的有所質疑。有曾去過屋那霸島露營的人表示：「那裡真的甚麼都沒有。（水、電）一切都沒有。感覺岩石崎嶇不平，有海灘和普通的樹木。這不是適合居住的地方。」有接待該女子的人就透露，女子上月底與友人一同乘船到島上攝影，並在島上逗留數小時。雖然企業聲稱開發該島，但網上質疑其動機。原因是該島與美國駐沖繩的嘉手納基地距離只有60公里，令網民擔心日本的國防問題。亦有人質疑，被中國企業購入後，就失去了部份的領土。
有專家指出，島上沒有電力及供水系統，要從頭開發並不容易，因此質疑有關的目的，尤其是軍事上「沖繩本島以嘉手納為首，有美軍以及自衛隊的基地。我認為透過收集無線電波的資訊來監察也是有可能的。在中國，即使是民間機構都在共產黨的管治之下，也有被要求提供情報的可能性。」