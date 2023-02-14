中國女子炫耀買無人島爆爭議　專家質疑目的日本政府關注

中國女子在社交媒體上炫耀，宣稱自已購入沖繩的一座無人島。事件在日本持續發酵下，日本內閣官房長官松野博一周一（13日）在例行記者會上表示會關注事件。而日本的專家質疑，購買的企業宣稱開發旅遊業，然而島上基礎設施缺乏，質疑另有目的。

日本傳媒上星期報道，一名中國女子在抖音拍片，表示購買了沖繩的一座島。傳媒之後調查發現，沖繩的一個最大的無人島屋那霸島，被一間中國企業在東京都開設物業投資公司，兩年前以開發度假村為名，購入島上逾半的土地權益。

報道指，約74萬平方米的屋那霸島，屬於沖繩本島以北伊是名村所屬的轄區，當中有26%的土地由村政府擁有，包括沿岸的海邊，而中國公司僅購入餘下的土地。村表示，有關土地在2021年的2月轉手，但村政府並不知道購入是中國企業。在公司的網頁指，已購入該島並展開度假村的開發計劃。雖然女子沒有透露金額，但據當地的地產代理資料，在大約2至3年前，島上的一半土地大約為1,500萬日圓。