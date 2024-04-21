中國女遊客穿長裙爬火山打卡 誤踩裙擺墮75米崖亡

印尼海拔2,300多米的活火山伊真火山(Kawah Ijen)發生悲劇，一名31歲中國籍女遊客，疑在火山口附近一處危險「打卡位」拍照時，誤踩自己的長裙裙擺，墮下75米高山谷死亡。

事發在昨日(20日)，據報該名簡稱為「HL」的女遊客，於凌晨時份於宜珍停車場(Paltuding)出發，在當地導遊帶領下，由跟丈夫一起登上爪哇島著名景點伊真火山，希望在山上看日出。

HL與丈夫和導遊一起於凌晨約2時10分開始上山，之後再行至火山口近距離觀看著名的「藍火」。