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國際
2024-04-21 16:24:33

中國女遊客穿長裙爬火山打卡 誤踩裙擺墮75米崖亡

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女事主遺體移離火山。(互聯網)

女事主遺體移離火山。(互聯網)

印尼海拔2,300多米的活火山伊真火山(Kawah Ijen)發生悲劇，一名31歲中國籍女遊客，疑在火山口附近一處危險「打卡位」拍照時，誤踩自己的長裙裙擺，墮下75米高山谷死亡。

事發在昨日(20日)，據報該名簡稱為「HL」的女遊客，於凌晨時份於宜珍停車場(Paltuding)出發，在當地導遊帶領下，由跟丈夫一起登上爪哇島著名景點伊真火山，希望在山上看日出。

HL與丈夫和導遊一起於凌晨約2時10分開始上山，之後再行至火山口近距離觀看著名的「藍火」。

不幸身亡的女遊客。(互聯網) 脫崖女遊客於兩小時後被尋獲，惜已傷重死亡。(互聯網) 女遊客墮進75米高山谷，傷重死亡。(互聯網) 遊客慕名登上伊真火山。(互聯網) 不少遊客會在伊真火山上的「網紅樹」打卡。(互聯網) 不少遊客會在伊真火山上的「網紅樹」打卡。(互聯網) 不少遊客會在伊真火山上的「網紅樹」打卡。(互聯網) 伊真火山著名的「藍火」。(互聯網) 不少遊客會在伊真火山上打卡。(互聯網) 脫崖女遊客於兩小時後被尋獲，惜已傷重死亡。(互聯網) 不幸身亡的女遊客遺體移送上車。(互聯網) 不幸身亡的女遊客遺體移送上車。(互聯網)

墮崖悲劇｜疑在「網紅樹」拍照時 踩裙墮崖

悲劇在清晨約6時發生，當時女遊客HL在一處「打卡位」要求丈夫和導遊為她拍照。據報該位置位於火山口附近，有一棵「網紅樹」。網上有不少照片可見很多女遊客倚在樹上打卡，拍下日出時刻美照。

據導遊表示，該處其實屬於「危險區域」，故他曾出言勸阻，但女遊客HL未有聽從。據稱，HL當日穿著一條黑色長裙登山，她在拍照期間打算稍微後退一點時，不慎踩到自己的裙擺，隨即失去重心，整個人墮進身後的峽谷中。

當局接報後立即派人救援，最終花了兩小時才救起HL，據報她當時左腳骨折，身上傷痕纍纍，當場死亡。有報道稱過去亦曾有遊客「打卡」時幾乎墮崖，但現場仍沒有設置圍欄。

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