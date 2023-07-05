中國女遊客馬來西亞機場 遇高招女騙徒 失逾7500元 詳細手法曝光

一名中國女遊客報稱在馬來西亞吉隆坡國際機場，遇上手法高明的女騙徒，損失4,500馬幣(約7,500港元)。 女事主在小紅書稱，當日在吉隆坡國際機場一號客運大樓的航空公司櫃台附近，遇上一名自稱來自新加坡、作男裝打扮的女子。該名女子說準備上機前往英國，但行李超重不夠錢繳付費用，並稱因為她是同性戀者，受到當地人歧視，所以找中國遊客幫忙。 騙案｜男裝打扮女騙徒稱「受歧視」行李超重無人幫 該女子誓神劈願稱其母隨即轉帳給女事主，並拿了女事主的微信及叮囑她拍下提款憑證，又說女事主可以跟她一起過安檢，狀甚可信。最終女事主分3次共提取4,500馬幣給對方。

騙案｜騙徒留下蘋果手機讓事主安心 欣然合照還嫌「拍得醜」 據稱該名女子一路上不斷說話，似想分散女事主的注意力。她們之後來到3樓一處通道，該女子見事主不放心，便將自己的蘋果手機交給女事主，然後說去辦托運手續。一會後，該女子回來說已把錢支付予航空公司。 女事主隨即追問她還錢，「我說我現在要走，她就把電話(蘋果手機)拿走，打電話給她媽媽要錢」，該女子聲言她的媽媽正在開車，10分鐘後才可轉帳。此時女事主愈來愈懷疑自己受騙，託詞跟該女子合照，對方也欣然答應，對鏡頭不單毫不避諱，更一度整理髮型，又嫌女事主拍得她醜。