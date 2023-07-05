中國女遊客馬來西亞機場 遇高招女騙徒 失逾7500元 詳細手法曝光

一名中國女遊客報稱在馬來西亞吉隆坡國際機場，遇上手法高明的女騙徒，損失4,500馬幣(約7,500港元)。
女事主在小紅書稱，當日在吉隆坡國際機場一號客運大樓的航空公司櫃台附近，遇上一名自稱來自新加坡、作男裝打扮的女子。該名女子說準備上機前往英國，但行李超重不夠錢繳付費用，並稱因為她是同性戀者，受到當地人歧視，所以找中國遊客幫忙。
騙案｜男裝打扮女騙徒稱「受歧視」行李超重無人幫
該女子誓神劈願稱其母隨即轉帳給女事主，並拿了女事主的微信及叮囑她拍下提款憑證，又說女事主可以跟她一起過安檢，狀甚可信。最終女事主分3次共提取4,500馬幣給對方。
騙案｜騙徒留下蘋果手機讓事主安心 欣然合照還嫌「拍得醜」
據稱該名女子一路上不斷說話，似想分散女事主的注意力。她們之後來到3樓一處通道，該女子見事主不放心，便將自己的蘋果手機交給女事主，然後說去辦托運手續。一會後，該女子回來說已把錢支付予航空公司。
女事主隨即追問她還錢，「我說我現在要走，她就把電話(蘋果手機)拿走，打電話給她媽媽要錢」，該女子聲言她的媽媽正在開車，10分鐘後才可轉帳。此時女事主愈來愈懷疑自己受騙，託詞跟該女子合照，對方也欣然答應，對鏡頭不單毫不避諱，更一度整理髮型，又嫌女事主拍得她醜。
騙案｜騙徒帶事主快速遊走一輪終消失
之後該女子說要處理登機，帶著她快步而行，在大樓3至5樓之間兜來兜去，「騙子走得很快，而我又拿著隨身利李，一度跟丟……我試圖打對方微信電話，但她都沒有接」。女事主隨即向機場職員表示受騙及報警。
當地警方指原來該女子是馬來西亞人，一周內已騙了3人，每人損失5,000馬幣(約8,400港元)。有網民稱她常在吉隆坡國際機場一號客運大樓的的深圳航空及廈門航空櫃台附近尋找「獵物」。機場方面表示已跟警方合作處理事件，並指女騙徒已經被捕。