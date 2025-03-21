中國富豪「移民」日本增　日媒質疑侵蝕社會保障制度

日本媒體近日關注中國公民以各類方式移居日本，其中包括中國的富裕階層利用經營簽證移民日本，並且利用日本的醫療及社會保障制度，認為這是侵蝕日本的社會保障制度。 日本《產經新聞》的報道，指近年不少的中國富商，利用日本的「經營管理簽證」取得日本的居留權，指有關簽證的條件是成立法人公司並獲得簽證後，只要為僱員繳付保險，就可以享有日本社會的各種福利，而且還包括家人。根據報道指，在內地有移民顧問公司，以「享有國民保健計劃，政府會支持7成的醫療費用」作招徠，吸引內地富豪移民日本。

移日中國人：家人獲得安心生活 其中一名50多歲，是9間公司的經營者之一的一名中國男子，向《產經新聞》表示，自己在去年9月來到日本，因為不會日語，故只透過代理在日本成立公司。他表示：「透過這個（經營簽證），家人可以獲得安心的生活，而且子女也可以在日本接受教育。」報道指，日本政府向全國醫療機構支付的開支，在2023年已超過47.3萬億日圓，連續3年創新高。報道歸咎於日本社會的超高齡化，長者的醫療開支大增是主因，但部份以不正當手段移民到日本的中國人，他們的醫療費也佔了一少部份。 報道又提到，日本的警方接到舉報，一名女子協助9間公司的5名人士，向政府申領醫療的補貼。該5人在最近一年間，合共入院達43次，當中包括治療糖尿病、膽石等的問題，亦有去見眼科及牙科醫生的病歷。最後該女子與另外3人都沒有被起訴，雖然檢察方未有透露原因，但調查估計可能是難以尋找足夠欺騙的證據，以及有關的9間公司，表面上在註冊程序上也沒有問題。

執法部門舉證困難 報道指出，自2012年開始日本政府將外國人獲得國民保健的居留時間，由原來1年以上調低至3個月以上。隨之而來是透過在日本讀書及工作並享受日本的醫療福利增加。然而因為舉證的困難，日本厚生勞働省指在日本居留的外國人，不當使用國民醫保的案件，在過去30年一直處於「零」的狀況。 根據報道指出，利用經營簽證在日本居留的中國人，包括香港及其他地方，直至2024年6月有20,551人，較2015年設立有關簽證以來，增加2.8倍。報道指雖然日本的入境部門表明，如果在日本居留人士沒有從事與取得資格文件相符的活動，將會被遣返原居地，但他們也表示無法調查所有的案件。因此報道稱，移民到日本的中國人隨之增加，也令社會保障費用不斷上升。