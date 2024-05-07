中國戰機照明彈險擊中澳洲軍機 澳防長：不可接受

一架中國戰機日前在黃海國際水域上空發射照明彈，差點擊中另架澳洲海軍直升機，澳洲當局今天宣布已就此向北京提出抗議。

中國戰機在澳洲軍機的飛行路徑上投下多枚照明彈 美聯社報導，澳洲國防部發布聲明指出，這起事件發生於4日，當時澳洲防空作戰驅逐艦「荷巴特號」（HMAS Hobart）正在黃海國際水域執行聯合國安全理事會（UNSC）對北韓的制裁決議。 澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）表示，1架中國殲-10戰機在1架澳洲海軍海鷹（Seahawk）直升機的飛行路徑上投下多枚照明彈。這架海鷹直升機原本部署在荷巴特號上，中國戰機大約是在它前方300公尺、上方60公尺處投彈。