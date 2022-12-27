中國放寬出境 港日韓泰英美成內地熱搜目的地

中國「開關」恢復民眾出境旅遊，美國有線新聞網絡(CNN)稱，在機票酒店預訂網Trip.com，搜尋躍至3年高位；在內地公布放寬出入境檢疫措施後半小時內，熱門目的地的搜尋增加10倍，大部分人搜尋1月農曆假期去旅遊，十大搜尋目的地包括澳門、香港、日本、泰國、南韓、美國和英國，這些地區的搜尋都急增。

中國開關｜中國留學生：無回家4年 家人愛犬先後離世

除了讓民眾出境旅遊，內地也會讓工作、讀書和探親人士入境。CNN報道，一名居於美國紐約的中國公民稱，已沒有回中國家鄉4年，形容這種分隔「非常痛苦」；在中國封關期間，她有數名家人離世，陪同她成長的愛犬也逝世。她的家人則錯過其在美國的畢業禮，互相錯過了對方太多重要時刻，「我所有朋友在疫情期間結了婚，部分甚至生了孩子。我感到錯失了所有事情，錯過了他們人生重要時刻」。

報道稱，因為回國檢疫措施令不少中國公民選擇不回國。另一居於南韓的28歲中國女子May Ma已有近3年無回家，她擔心祖父母的健康，害怕隔離疫檢期間未能趕及與他們說再見。她稱，在疫情期間，「最可怕是未知何時才結束，不知何時才可回家。我很開心，現在終可見到終點。」CNN稱，彭博通迅社和金融時報稱，在12月首20天中國或有近2.5億人受感染。