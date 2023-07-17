中國料難加入TPP　美國同樣不會返回組織

跨太平洋夥伴關係協定（TPP）周日在新西蘭舉行部長級會議，當中焦點包括多個申請加入的國家及地區。在英國加入之後，下一個注目有意加入的成員就是中國。不過主導TPP的日本，經濟復甦大臣後藤茂之在會後指：「對威迫或無法順守法規的經濟體，將不是考慮對象。」意味中國在加入有關的經濟協定會有困難。

在新西蘭舉行的部長級會議，英國的國際貿易大臣巴登諾赫（Kemi Badenoch）有份出席，英國是TPP成立之後，首個加入的國家及地區。在英國加入後，TPP佔全球的GDP約15%。日本媒體報道，雖然日本主導的這個組織，希望美國可以重新加入，不過日本政府的消息人士指：「在日美討論TPP的議題時，都是5分鐘就被說『不』了。」報道指，因為美國的民主黨政府，擔心在推動有關的自由貿易時，會遭到國內的工會因為擔心失業率上升而抗議。