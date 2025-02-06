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國際
2025-02-06 17:26:21

中國旅客新年遊日本　上海夫妻帶12公斤肉製品入境遭沒收

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日本電視台拍到中國遊客竟帶大量肉類製品入境。(新聞截圖)

日本電視台拍到中國遊客竟帶大量肉類製品入境。(新聞截圖)

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日本媒體報道，在過去的新春假期中，前往日本旅遊的中國遊客急增，其中全日空及日本航空從中國前往日本的航班都有顯著上升。而今日（6日）日本朝日電視台就拍到，有來自上海的中國遊客，帶着大量肉製品入境後被沒收。

根據日本傳媒的報道，在今年1月28日至2月4日期間，日本兩大航空公司的全日空及日本航空，從中國飛往日本的航線，機票預約數字都有明顯增加，當中全日空較去年增加40%，而日航更有達90%的增長。報道又指，在新年期年中國遊客外遊的預約比去年增30%，而當中日本取代了泰國成為最多人外遊的國家。

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中國遊客新年到日本旅遊。(新聞截圖) 中國遊客攜帶大量肉食到日本。(新聞截圖) 中國遊客帶着肉包入境。(新聞截圖)

日本的朝日電視台在今日的晨早節目上，就拍攝到有中國遊客帶着大量肉製品入境而被沒收的情況。報道指這是在關西國際機場拍到，該對夫婦來自上海，在行李中被查獲包括肉包、雞肉及豬肉等，合共重達12公斤的肉製品，被海關人員當場沒收。然而涉事的丈夫在機場批評：「早知會這樣就不來這裡過年了，現在完全沒有意義」。不過評論表示，因為擔心口蹄病等的禽畜疾病傳入，打擊日本的肉類供應，故此當局需要設立措施避免疾病流入，而類似的禁令也在中國出現，因為中國擔心日本的米有害蟲，而禁止日本的米輸入。

中國遊客乘高速巴士急增

另外日本的巴士公司就表示，中國遊客利用跨市的高速公路巴士作為遊覽方式增加。在今年新年期間就有2,473名中國遊客預約巴士坐位，比去年新年時節增11倍，而與疫情前的2019年也有9倍以上增長。當中以來往關東及關西的路線最多，佔約8成。公司指不少選擇坐行走高速公路巴士的中國遊客，主要以大學生及個人遊旅客為主。他們指出，有6成的遊客年齡在18至23歲。公司又指，利用巴士作為穿梭大城市之間行程的中國遊客比日本人多一倍，而中國旅客亦有從參加旅行團轉為更多以個人遊訪日。巴士公司認為，因為大學生等旅客為節省旅費而改坐巴士作為移動方式。

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