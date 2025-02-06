中國旅客新年遊日本　上海夫妻帶12公斤肉製品入境遭沒收

日本媒體報道，在過去的新春假期中，前往日本旅遊的中國遊客急增，其中全日空及日本航空從中國前往日本的航班都有顯著上升。而今日（6日）日本朝日電視台就拍到，有來自上海的中國遊客，帶着大量肉製品入境後被沒收。

根據日本傳媒的報道，在今年1月28日至2月4日期間，日本兩大航空公司的全日空及日本航空，從中國飛往日本的航線，機票預約數字都有明顯增加，當中全日空較去年增加40%，而日航更有達90%的增長。報道又指，在新年期年中國遊客外遊的預約比去年增30%，而當中日本取代了泰國成為最多人外遊的國家。